Jasikevicius: 'Bugün iyi koçluk yapmadım'

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun bu aşamasındaki önceliklerini anlatan Jasikevicius, "Bizim için en önemli şey, yeni oyuncuları sisteme entegre etmek. Tabii bu süreçte kazanarak ilerlemek gerekiyor" dedi.
"FENERBAHÇE'YE ÇOK İYİ KOÇLUK YAPILMADI"
Takımının en iyi gününde olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün Fenerbahçe'ye çok iyi koçluk yapılmadı. Buna rağmen kazandık ama en başta ben olmak üzere bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Savunmadaki ilk tercihini de değerlendiren Jasikevicius, "Bence savunmada taktiksel açıdan bir hata yaptım. İkinci yarı savunmamızı değiştirince onları durdurabildik. Dolayısıyla bu muhtemelen büyük ölçüde benim hatam. Savunmada switch yapmak bizim için en doğrusuydu" diye konuştu.
"FENERBAHÇE'YE ÇOK İYİ KOÇLUK YAPILMADI"
Takımının en iyi gününde olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün Fenerbahçe'ye çok iyi koçluk yapılmadı. Buna rağmen kazandık ama en başta ben olmak üzere bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Savunmadaki ilk tercihini de değerlendiren Jasikevicius, "Bence savunmada taktiksel açıdan bir hata yaptım. İkinci yarı savunmamızı değiştirince onları durdurabildik. Dolayısıyla bu muhtemelen büyük ölçüde benim hatam. Savunmada switch yapmak bizim için en doğrusuydu" diye konuştu.