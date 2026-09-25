Bugün
BİTTİ
Gürcistan
0
Kuzey İrlanda
1
CANLI
78'
Macaristan
0
Ukrayna
1
CANLI
80'
İtalya
0
Belçika
2
CANLI
79'
Türkiye
0
Fransa
1
Bugün
BİTTİ
Ermenistan
2
Letonya
0
CANLI
80'
Karadağ
1
Güney Kıbrıs
1
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Bugün
BİTTİ
Girona
2
Albacete
0
CANLI
70'
FC Dordrecht
2
Almere
1
CANLI
79'
Galway United FC
1
Shelbourne
1
CANLI
83'
Raith Rovers
0
Livingston
2
CANLI
84'
Arbroath
2
Queen's Park
1
CANLI
84'
Ayr United
0
Stenhousemuir
1
CANLI
84'
Inverness CT
2
Greenock Morton
0
Bugün
BİTTİ
Avustralya
1
Brezilya
1
Bugün
BİTTİ
Hindistan
1
Panama
1
Bugün
BİTTİ
Mozambik
1
Senegal
1
Bugün
BİTTİ
Tanzanya
0
Gine Bissau
2
Bugün
BİTTİ
Niger
2
Lesotho
1
Bugün
BİTTİ
Togo
1
Burundi
0
Bugün
BİTTİ
Malavi
2
Güney Sudan
1
Bugün
BİTTİ
Nijerya
2
Madagaskar
1
Bugün
BİTTİ
Sudan
1
Etiyopya
0
Bugün
BİTTİ
Ruanda
3
Liberya
1
CANLI
62'
Mali
3
Cape Verde
1
CANLI
64'
Fas
1
Gabon
0
CANLI
64'
Cezayir
1
Zambia
1
CANLI
64'
Mısır
0
Angola
0
CANLI
62'
Burkina Faso
1
Benin
0

Jasikevicius: "Bugün iyi koçluk yapmadım"

Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 23:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jasikevicius: 'Bugün iyi koçluk yapmadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Saras Jasikevicius, Virtus Bologna maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun bu aşamasındaki önceliklerini anlatan Jasikevicius, "Bizim için en önemli şey, yeni oyuncuları sisteme entegre etmek. Tabii bu süreçte kazanarak ilerlemek gerekiyor" dedi.

"FENERBAHÇE'YE ÇOK İYİ KOÇLUK YAPILMADI"

Takımının en iyi gününde olmadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bugün Fenerbahçe'ye çok iyi koçluk yapılmadı. Buna rağmen kazandık ama en başta ben olmak üzere bu maçtan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Savunmadaki ilk tercihini de değerlendiren Jasikevicius, "Bence savunmada taktiksel açıdan bir hata yaptım. İkinci yarı savunmamızı değiştirince onları durdurabildik. Dolayısıyla bu muhtemelen büyük ölçüde benim hatam. Savunmada switch yapmak bizim için en doğrusuydu" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.