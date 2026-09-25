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Belçika, İtalya'yı iki golle devirdi!

UEFA Uluslar Ligi Lig A Grup 1'de Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 25 Eylül 2026 23:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Belçika, İtalya'yı iki golle devirdi!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Belçika 2-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts, 69. dakikada ise Dodi Lukebakio kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Romelu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bir sonraki grup maçında Belçika, Fransa'yı ağırlayacak. İtalya ise Türkiye'ye konuk olacak.

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