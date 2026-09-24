De Laurentiis: 'Kendi paramla 70 bin kişilik stadyum yapıyorum!'

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, yeni stat ve antrenman tesisi projelerini anlattı. Luciano Spalletti'den İtalyan futbolunun yönetimine kadar birçok konuda da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yabancı Basın Derneği tarafından 2025 Kariyer Ödülü'ne layık görülen Aurelio De Laurentiis, ödül töreninde Napoli'nin geleceğine ilişkin planlarını paylaştı. Kulübün başkanı, Napoli'nin doğusunda 70 bin kişilik yeni bir stat tasarladığını ve inşaatın finansmanını kendisinin üstleneceğini söyledi.
"TAMAMI GENÇLERDEN BİR TAKIM İSTİYORUM"
Kadro yapılanmasında genç oyunculara öncelik vermek istediğini belirten De Laurentiis, şöyle konuştu:
"Ben tamamı gençlerden oluşan bir takım istiyorum. Buffon 40 yaşına kadar oynadı mı? O zaman bugünkünden daha az maç oynanıyordu. Bir kaleci genellikle diğer oyuncuların maruz kaldığı türden fiziksel strese maruz kalmaz.
Bence en büyük stresi, hem önlerinde hem de arkalarında neler olduğunu görmek zorunda olan orta saha oyuncuları yaşıyor. Bana göre en iyi teknik direktörlerin aşağı yukarı hepsinin orta saha oyuncusu olması tesadüf değil."
"TEKNİK DİREKTÖRLER ÇALIŞANDIR!"
Eski Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkındaki soruya De Laurentiis şu yanıtı verdi:
"Bana Spalletti hakkında konuşturmayın. Televizyon izliyor musunuz? Castellitto'nun oğlunun yer aldığı, Totti ile Spalletti'yi sahneye taşıyan ve yaşananları kurgu biçiminde anlatan bir yapım var…
Teknik direktörler, futbolculardan oluşan orkestrayı yönetmek için görevlendirilmiş çalışma arkadaşları olduklarını anlamalı. Ama sonuçta onlar da birer çalışan. Bazen bunu unutuyorlar. Ne demek istediğim açık, değil mi?"
"HEM EĞLENCELİ HEM ACINASI"
Napoli'nin yeni antrenman tesisi için arazi bulma sürecinin zorlu geçtiğini anlatan kulüp başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konu karmaşıktı. Geçen yıl, 'Bir arazi bulduk, ilk taşı koyalım' demiştim. Ama Napoli'de ilerledikçe keşfettiğiniz şeyler hem eğlenceli hem de acınası hâle geliyor. Araziyi buluyorsunuz, ardından tapu kaydını inceliyorsunuz ve o kişinin mülkün sahibi olmadığını görüyorsunuz. Süresi dolmuş bir satın alma opsiyonu içeren kira sözleşmesi varmış. Şimdi nihayet sonuca ulaştık.
Floransa'dan gelen, millî takımda görev yapmış bir ziraat uzmanıyla anlaştım. Toprakların kalitesini, kirli olup olmadıklarını incelemesi için ona 27 yer gezdirdim. Ardından mülk sahipleriyle görüşmek gerekiyor. Bu kolay değil. Arazilerin hepsi tarım arazisi ve üç, beş ya da on yıllık sözleşmelerle onları işleten çiftçiler var. Metrekare başına 10 avro yerine 100 avro ödemedikçe bu arazileri onlardan almanız zor. O durumda da antrenman tesisinin maliyeti orantısız biçimde artıyor.
Sonunda Qualiano'da 17,5 hektarlık bir arazi bulduk. Buraya 10 futbol sahası ile A takım ve bütün altyapı takımları için ofislerin ve soyunma odalarının yer alacağı 7 bin 500 metrekarelik bir alan yapacağız."
"70 BİN KİŞİLİK STADYUM TASARLADIM"
Yeni stat projesi için Q8 ile niyet mektubu imzaladığını söyleyen De Laurentiis, planın ayrıntılarını da paylaştı:
"Stat konusuna gelince: Q8 ile bir ay önce imzalanmış bir niyet mektubum var. Napoli'nin doğusunda 38 hektarlık bir alan buldular.
Orada restoranlar ve diğer bütün alanların yanı sıra 70 bin kişilik, 120 özel locası olan bir stat tasarladım.
Buna ek olarak Los Angeles'taki temsilcimle hazırladığımız interaktif bir müze olacak. Bu müzede istediğiniz kişiyle; Maradona, Cavani veya Higuain'le maç oynayabileceksiniz. Bunu inşa etmek için milyonlarca doların yanında zamana da ihtiyaç var."
"BELEDİYE KONSER VERİYOR, ÇİMİ BEN YAPIYORUM"
Mevcut Diego Armando Maradona Stadı'nın kullanımı ve konserlerin zemine etkisi konusunda ise De Laurentiis şu ifadeleri kullandı:
"Atletizm pisti olmayacak; onu atletizm yapanlara bırakalım. Real Madrid'in saha zemininin aşağı indirildiği yeni stadını gördünüz mü? Oyun alanına zarar vermeden konser düzenleyebilmek için dışarı çıkarılan platformu gördünüz mü? Belediye her yaz Maradona Stadı'nda konser düzenlediğinde çimleri yeniden yapmak zorunda kalıyorum. Bu yıl sulama borularını da neredeyse kırıyorlardı. Yani anlatmak istediğim bu. Yine de birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Belediye yılda 900 bin avro ödediğimizi söylediğinde gülesim geliyor. Biz, bağlantılı bütün giderlerle birlikte yılda iki milyon avro ödüyoruz ve stadı yalnızca maç günü kullanabiliyoruz. Ertesi gün de tamamen temizlenmiş hâlde teslim etmek zorundayız."
"STADYUMU KENDİ PARAMLA YAPACAĞIM"
Belediye ve bölge yönetiminin mevcut stat için düşündüğü yatırımı eleştiren Napoli Başkanı, yeni stat inşaatının 24 ay süreceğini öne sürdü:
"Belediye başkanı stadı yenilemek istiyor; belki de bir yıl sonra yıkılamayacak bir anıta dönüşmesini umuyor. O stadın yıkılması gerekir. Bunun için kültürel mirası korumakla görevli kurumlarla anlaşma yapılmalı. Bölge yönetimi 150 milyon, belediye de 50 milyon avro yatırmak istiyor. Siz 200 milyon avroyla o stada ancak küçük bir dokunuş yaparsınız. Defalarca 'berbat bir yer' diye tanımladığım o statta 22 yıl oynadıktan sonra, 200 milyon avronun Maradona Stadı'nda ancak küçük bir dokunuş olacağından emin olabilirsiniz. Eğlenmek mi istiyorlar? Ortalığı karıştırmak mı istiyorlar? Yapsınlar. Onlara söyledim: Stadımı inşa edene kadar sizinkinde oynayacağım. Bu iş bir ömür sürmeyecek; 24 ay sürecek. Stadın finansmanının tamamını ben karşılayacağım."
"FUTBOL İÇİN PARAYI MASAYA KOYUN"
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'ya destek veren De Laurentiis, siyaset kurumuna da tepki gösterdi:
"Malago'nun yaşadığı çileye bakın. İtalyan futbolunu doğru raylara oturtabilecek tek kişi o; bunu hayatı boyunca gösterdi. Ama bu kabul edilmiyor. Birisi onun yerini almak istediği için onu düşürmenin bir yolunu mutlaka bulmak istiyorlar.
Bu doğru değil. Futbolu siyasallaştırıyorlar. Ben de şunu söylüyorum: Futbolu desteklemek için parayı masaya koyun. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü Bakan Giorgetti ile Bakan Abodi, İtalyan futboluna hep sorun çıkardı; bazılarına göre tenise de. Hep böyle oldu. Siyaset, sinemada ve sporda hep ortada yoktu. Fakat bir maç izlemeye gelmeleri gerektiğinde bilet almak için en ön sıraya geçiyorlar. Bilet vermediğinizde de nasıl öfkeleniyorlar!"
"ŞİKE YAPMADAN KAZANDIM"
Napoli'yi satın aldığı günden bugüne geçen dönemi değerlendiren kulüp başkanı, başarılarıyla ilgili şunları söyledi:
"Napoli'yi satın almam mı? Kendimi bu işe baştan sona verdim. Bugün, 22 yılda iki lig şampiyonluğu ve beş kupa kazandım. Coşkuyu yeniden getirdim ve Avrupa kupalarında art arda en uzun süredir yer alan takım olduk…
Calciopoli dönemini de yaşadım. Ama ben hiçbir zaman şike yapmadan kazandım ve başarılı oldum. Bu benim için temel bir mesele."
ULTRAS GRUPLARINA TEPKİ
De Laurentiis, ultras gruplarına karşı tutumunu da açıkladı:
"Neden ultras gruplarına karşıyım? Futbol tutku ve katılım demektir; çocuklar için son derece eğiticidir. Emniyet müdürleri, valiler ve içişleri bakanları duruma el atmadıkça mafya, 'Ndrangheta ve Camorra kökenli ultras gruplarınız olamaz. Bir buçuk yıl önce Inter'de neler olduğunu gördünüz mü? Hepiniz gördünüz, değil mi?"
"TAMAMI GENÇLERDEN BİR TAKIM İSTİYORUM"
Kadro yapılanmasında genç oyunculara öncelik vermek istediğini belirten De Laurentiis, şöyle konuştu:
"Ben tamamı gençlerden oluşan bir takım istiyorum. Buffon 40 yaşına kadar oynadı mı? O zaman bugünkünden daha az maç oynanıyordu. Bir kaleci genellikle diğer oyuncuların maruz kaldığı türden fiziksel strese maruz kalmaz.
Bence en büyük stresi, hem önlerinde hem de arkalarında neler olduğunu görmek zorunda olan orta saha oyuncuları yaşıyor. Bana göre en iyi teknik direktörlerin aşağı yukarı hepsinin orta saha oyuncusu olması tesadüf değil."
"TEKNİK DİREKTÖRLER ÇALIŞANDIR!"
Eski Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti hakkındaki soruya De Laurentiis şu yanıtı verdi:
"Bana Spalletti hakkında konuşturmayın. Televizyon izliyor musunuz? Castellitto'nun oğlunun yer aldığı, Totti ile Spalletti'yi sahneye taşıyan ve yaşananları kurgu biçiminde anlatan bir yapım var…
Teknik direktörler, futbolculardan oluşan orkestrayı yönetmek için görevlendirilmiş çalışma arkadaşları olduklarını anlamalı. Ama sonuçta onlar da birer çalışan. Bazen bunu unutuyorlar. Ne demek istediğim açık, değil mi?"
"HEM EĞLENCELİ HEM ACINASI"
Napoli'nin yeni antrenman tesisi için arazi bulma sürecinin zorlu geçtiğini anlatan kulüp başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu konu karmaşıktı. Geçen yıl, 'Bir arazi bulduk, ilk taşı koyalım' demiştim. Ama Napoli'de ilerledikçe keşfettiğiniz şeyler hem eğlenceli hem de acınası hâle geliyor. Araziyi buluyorsunuz, ardından tapu kaydını inceliyorsunuz ve o kişinin mülkün sahibi olmadığını görüyorsunuz. Süresi dolmuş bir satın alma opsiyonu içeren kira sözleşmesi varmış. Şimdi nihayet sonuca ulaştık.
Floransa'dan gelen, millî takımda görev yapmış bir ziraat uzmanıyla anlaştım. Toprakların kalitesini, kirli olup olmadıklarını incelemesi için ona 27 yer gezdirdim. Ardından mülk sahipleriyle görüşmek gerekiyor. Bu kolay değil. Arazilerin hepsi tarım arazisi ve üç, beş ya da on yıllık sözleşmelerle onları işleten çiftçiler var. Metrekare başına 10 avro yerine 100 avro ödemedikçe bu arazileri onlardan almanız zor. O durumda da antrenman tesisinin maliyeti orantısız biçimde artıyor.
Sonunda Qualiano'da 17,5 hektarlık bir arazi bulduk. Buraya 10 futbol sahası ile A takım ve bütün altyapı takımları için ofislerin ve soyunma odalarının yer alacağı 7 bin 500 metrekarelik bir alan yapacağız."
"70 BİN KİŞİLİK STADYUM TASARLADIM"
Yeni stat projesi için Q8 ile niyet mektubu imzaladığını söyleyen De Laurentiis, planın ayrıntılarını da paylaştı:
"Stat konusuna gelince: Q8 ile bir ay önce imzalanmış bir niyet mektubum var. Napoli'nin doğusunda 38 hektarlık bir alan buldular.
Orada restoranlar ve diğer bütün alanların yanı sıra 70 bin kişilik, 120 özel locası olan bir stat tasarladım.
Buna ek olarak Los Angeles'taki temsilcimle hazırladığımız interaktif bir müze olacak. Bu müzede istediğiniz kişiyle; Maradona, Cavani veya Higuain'le maç oynayabileceksiniz. Bunu inşa etmek için milyonlarca doların yanında zamana da ihtiyaç var."
"BELEDİYE KONSER VERİYOR, ÇİMİ BEN YAPIYORUM"
Mevcut Diego Armando Maradona Stadı'nın kullanımı ve konserlerin zemine etkisi konusunda ise De Laurentiis şu ifadeleri kullandı:
"Atletizm pisti olmayacak; onu atletizm yapanlara bırakalım. Real Madrid'in saha zemininin aşağı indirildiği yeni stadını gördünüz mü? Oyun alanına zarar vermeden konser düzenleyebilmek için dışarı çıkarılan platformu gördünüz mü? Belediye her yaz Maradona Stadı'nda konser düzenlediğinde çimleri yeniden yapmak zorunda kalıyorum. Bu yıl sulama borularını da neredeyse kırıyorlardı. Yani anlatmak istediğim bu. Yine de birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Belediye yılda 900 bin avro ödediğimizi söylediğinde gülesim geliyor. Biz, bağlantılı bütün giderlerle birlikte yılda iki milyon avro ödüyoruz ve stadı yalnızca maç günü kullanabiliyoruz. Ertesi gün de tamamen temizlenmiş hâlde teslim etmek zorundayız."
"STADYUMU KENDİ PARAMLA YAPACAĞIM"
Belediye ve bölge yönetiminin mevcut stat için düşündüğü yatırımı eleştiren Napoli Başkanı, yeni stat inşaatının 24 ay süreceğini öne sürdü:
"Belediye başkanı stadı yenilemek istiyor; belki de bir yıl sonra yıkılamayacak bir anıta dönüşmesini umuyor. O stadın yıkılması gerekir. Bunun için kültürel mirası korumakla görevli kurumlarla anlaşma yapılmalı. Bölge yönetimi 150 milyon, belediye de 50 milyon avro yatırmak istiyor. Siz 200 milyon avroyla o stada ancak küçük bir dokunuş yaparsınız. Defalarca 'berbat bir yer' diye tanımladığım o statta 22 yıl oynadıktan sonra, 200 milyon avronun Maradona Stadı'nda ancak küçük bir dokunuş olacağından emin olabilirsiniz. Eğlenmek mi istiyorlar? Ortalığı karıştırmak mı istiyorlar? Yapsınlar. Onlara söyledim: Stadımı inşa edene kadar sizinkinde oynayacağım. Bu iş bir ömür sürmeyecek; 24 ay sürecek. Stadın finansmanının tamamını ben karşılayacağım."
"FUTBOL İÇİN PARAYI MASAYA KOYUN"
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago'ya destek veren De Laurentiis, siyaset kurumuna da tepki gösterdi:
"Malago'nun yaşadığı çileye bakın. İtalyan futbolunu doğru raylara oturtabilecek tek kişi o; bunu hayatı boyunca gösterdi. Ama bu kabul edilmiyor. Birisi onun yerini almak istediği için onu düşürmenin bir yolunu mutlaka bulmak istiyorlar.
Bu doğru değil. Futbolu siyasallaştırıyorlar. Ben de şunu söylüyorum: Futbolu desteklemek için parayı masaya koyun. Ama bunu yapmıyorlar. Çünkü Bakan Giorgetti ile Bakan Abodi, İtalyan futboluna hep sorun çıkardı; bazılarına göre tenise de. Hep böyle oldu. Siyaset, sinemada ve sporda hep ortada yoktu. Fakat bir maç izlemeye gelmeleri gerektiğinde bilet almak için en ön sıraya geçiyorlar. Bilet vermediğinizde de nasıl öfkeleniyorlar!"
"ŞİKE YAPMADAN KAZANDIM"
Napoli'yi satın aldığı günden bugüne geçen dönemi değerlendiren kulüp başkanı, başarılarıyla ilgili şunları söyledi:
"Napoli'yi satın almam mı? Kendimi bu işe baştan sona verdim. Bugün, 22 yılda iki lig şampiyonluğu ve beş kupa kazandım. Coşkuyu yeniden getirdim ve Avrupa kupalarında art arda en uzun süredir yer alan takım olduk…
Calciopoli dönemini de yaşadım. Ama ben hiçbir zaman şike yapmadan kazandım ve başarılı oldum. Bu benim için temel bir mesele."
ULTRAS GRUPLARINA TEPKİ
De Laurentiis, ultras gruplarına karşı tutumunu da açıkladı:
"Neden ultras gruplarına karşıyım? Futbol tutku ve katılım demektir; çocuklar için son derece eğiticidir. Emniyet müdürleri, valiler ve içişleri bakanları duruma el atmadıkça mafya, 'Ndrangheta ve Camorra kökenli ultras gruplarınız olamaz. Bir buçuk yıl önce Inter'de neler olduğunu gördünüz mü? Hepiniz gördünüz, değil mi?"