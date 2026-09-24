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Çorum'da beklenmedik veda: Uğur Uçar

Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum FK, teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 11:21
Haber: Radyospor, Fotoğraf: AA
Çorum'da beklenmedik veda: Uğur Uçar
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Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum FK yönetimi, Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'nın başında 23 maça çıkan Uğur Uçar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada yer aldı.





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