Çorum'da beklenmedik veda: Uğur Uçar

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Çorum FK'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum FK yönetimi, Şubat ayında 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı teknik direktör Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.
Çorum FK'nın başında 23 maça çıkan Uğur Uçar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.
Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada yer aldı.
Çorum FK'nın başında 23 maça çıkan Uğur Uçar, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.
Çorum FK, ligde 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayan takım, 11'inci sırada yer aldı.