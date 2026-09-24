Vıncenzo Italiano'dan Türkiye'deki hakemler için çarpıcı sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı ve hakem yönetimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "TÜRKİYE'DE KULÜPLERİN HAKEMLERE KARŞI ÇOK SERT BİR TAVRI VAR"
İtalyan teknik adam, Türkiye'deki hakem tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:
"İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler. Alanyaspor maçında da çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rakip takımın bir oyuncusu Trossard'a yumruk attı ancak ne hakem ne de VAR müdahale etti. Bunun üzerine başkan çok sinirlendi."
İtalyan teknik adam, Türkiye'deki hakem tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:
"İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler. Alanyaspor maçında da çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rakip takımın bir oyuncusu Trossard'a yumruk attı ancak ne hakem ne de VAR müdahale etti. Bunun üzerine başkan çok sinirlendi."