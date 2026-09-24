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Vıncenzo Italiano'dan Türkiye'deki hakemler için çarpıcı sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Türkiye'deki kulüplerin hakemlere karşı sert tavır sergilediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 11:46 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 11:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vıncenzo Italiano'dan Türkiye'deki hakemler için çarpıcı sözler!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a verdiği röportajda Türkiye'deki futbol ortamı ve hakem yönetimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "TÜRKİYE'DE KULÜPLERİN HAKEMLERE KARŞI ÇOK SERT BİR TAVRI VAR"

İtalyan teknik adam, Türkiye'deki hakem tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"İşin arka planındaki tüm detayları bilmiyorum ancak Türkiye'de kulüplerin hakemlere karşı çok sert bir tavrı olduğunu görüyorum. Zaten hakemleri koordine etmesi için Anthony Taylor'ı göreve getirdiler. Alanyaspor maçında da çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Rakip takımın bir oyuncusu Trossard'a yumruk attı ancak ne hakem ne de VAR müdahale etti. Bunun üzerine başkan çok sinirlendi."



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