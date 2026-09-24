Galatasaray'dan Singo açıklaması

Galatasaray, Wilfried Singo'nun sağlık durumuyla ilgili kamuoyunda yer alan iddiaların ardından resmi açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-kırmızılı kulüp, Singo'nun sakatlandığı ilk gün yapılan kontrollerde sağ üst arka adale grubunda tip Bamig 3C Strain tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.





"AŞİL TENDONUNUN KOPTUĞU İDDİASI YALAN"

Galatasaray'ın açıklamasında, Singo'nun aşil tendonunun koptuğu veya sarı-kırmızılı takıma transfer sürecinde kronik bir sakatlığının bulunduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.





Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Futbol A Takım oyuncularımızdan Wilfried Singo'nun sakatlığı ile ilgili yazılı ve görsel medyada ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.





Oyuncumuzun sakatlandığı ilk gün resmi kanallarımızda ilan ettiğimiz üzere, sağ üst arka adale grubunda tip Bamig 3C Strain (ileri-orta düzey kas-fasya-tendon içeren zorlanma, hasar ve kanama) tespit edilmiştir.





Oyuncumuzun tedavisi planlandığı şekilde devam etmektedir. Oyuncunun aşil tendonunun koptuğuna veya Galatasaray'a transfer sürecinde kronik bir sakatlığı olduğuna dair haberler kasıtlı ve tümüyle yalandır.





Taraftarlarımızın bu tür yalan haberler ve bu haberlerin sahiplerine karşı dikkatli olmalarını ve Galatasaray'ın resmi mecralarını takip etmelerini önemle rica ederiz."



