Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdı

Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 24 Eylül 2026 00:36 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Cingöz ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Cingöz'ün görev süresince Mardin 1969 Spor'a verdiği emek ve katkılara teşekkür edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz'e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz."

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