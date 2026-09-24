2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na Ankara ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Türk eskrimi gelecek dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettirecek.
Federasyonun 2026-2027 faaliyet takviminde yer alan Kadınlar Kılıç Satellite organizasyonu, İstanbul'da 20 Eylül'de gerçekleştirildi.
Samsun'da 24-27 Eylül'de Flöre Dünya Kupası, Cadet Circuit organizasyonu da 2-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.
Başkent Ankara'da ise 1-9 Nisan 2027 tarihlerinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak.
Federasyonun 2026-2027 faaliyet takviminde yer alan Kadınlar Kılıç Satellite organizasyonu, İstanbul'da 20 Eylül'de gerçekleştirildi.
Samsun'da 24-27 Eylül'de Flöre Dünya Kupası, Cadet Circuit organizasyonu da 2-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.
Başkent Ankara'da ise 1-9 Nisan 2027 tarihlerinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak.