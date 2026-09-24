2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek

2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, 1-9 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2026 01:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası, Ankara'da düzenlenecek
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2027 Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'na Ankara ev sahipliği yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Türk eskrimi gelecek dönemde ulusal ve uluslararası organizasyonlarla adından söz ettirecek.

Federasyonun 2026-2027 faaliyet takviminde yer alan Kadınlar Kılıç Satellite organizasyonu, İstanbul'da 20 Eylül'de gerçekleştirildi.

Samsun'da 24-27 Eylül'de Flöre Dünya Kupası, Cadet Circuit organizasyonu da 2-4 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Başkent Ankara'da ise 1-9 Nisan 2027 tarihlerinde Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak.

 

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