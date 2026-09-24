Bugün
21:45
Kosova
İrlanda
Bugün
21:45
Avusturya
İsrail
Bugün
21:45
Sırbistan
Yunanistan
Bugün
21:45
Norveç
Danimarka
Bugün
21:45
Portekiz
Galler
Bugün
21:45
Hollanda
Almanya
Bugün
19:00
Andora
Malta
Bugün
21:45
Linheştayn
Litvanya
Bugün
BİTTİ
Japonya
3
Uruguay
1
Bugün
BİTTİ
Güney Kore
3
Ekvador
0
Bugün
17:00
Özbekistan
İran

Bronz madalya sonrası Gizem Özer'den olay sözler: "Hakemleri de yenmem lazım!"

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Fransız rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalyayla tamamlayarak büyüklerde Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını elde etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 24 Eylül 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bronz madalya sonrası Gizem Özer'den olay sözler: 'Hakemleri de yenmem lazım!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı.

Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

"HAKEMLERİ DE YENMEN LAZIM!"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.