Haber Tarihi: 22 Eylül 2026 11:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2026 11:48

Manisa'da okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında yaşanan silahlı olayın ardından öğrenciler ve veliler, "Manisa'da okullar tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı. Manisa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, Milli Eğitim Bakanlığı ise olayın meydana geldiği okulda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması ise valilikten geldi...

Manisa'da okullar tatil mi? Manisa okul saldırısı son dakika açıklaması valilikten geldi
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 Eylül 2026 Salı sabahı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında silahla ateş edildiği ihbarı üzerine bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayın ardından çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirilirken, silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Peki, Manisa'da okullar tatil mi?
MANİSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre eğitim öğretime ara verilen okul, olayın meydana geldiği Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Bakanlık, söz konusu eğitim kurumunda 22 Eylül 2026 Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verildiğini duyurdu. Manisa genelinde ise okullar tatil ilan edilmedi.

MANİSA OKUL SALDIRISI SON DAKİKA

Manisa okul saldırısı olayı 22 Eylül 2026 Salı günü saat 07.59 sıralarında Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi.

Manisa Valiliğinin ilk açıklamasında, bölgede silahla ateş edildiğine yönelik ihbarın ardından emniyet ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Valiliğin ilk bilgilendirmesinde olaydan 8 kişinin etkilendiği ve yaralıların sağlık kuruluşlarına gönderildiği aktarıldı. Daha sonraki bilgilerde ise olayda 11 öğrencinin yaralandığı bildirildi.


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