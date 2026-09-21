Tottenham'da De Zerbi Icardi kararını açıkladı

Tottenham'ın hücum hattını güçlendirmek için gündemine aldığı Mauro Icardi transferinden vazgeçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Perşembe günü İtalyan basınında çıkan haberlerde, teknik direktör Roberto De Zerbi'ye ekstra bir santrfor seçeneği sunmak isteyen Tottenham'ın serbest durumda bulunan Icardi için olası bir hamleyi değerlendirdiği yazılmıştı.
ICARDI İDDİASINA SON NOKTA
Team Talk'un Football Insider'ın haberine göre Tottenham, 33 yaşındaki forvet için transfer girişiminde bulunmama kararı aldı.
İngiliz ekibinin Icardi'yi mevcut şartlarda uygulanabilir bir transfer seçeneği olarak görmediği aktarıldı.
KADRO KAYDI ENGELİ
Tottenham'ın kararındaki temel nedenlerden biri, Icardi'nin ocak ayına kadar kulübün 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması.
Kuzey Londra ekibinin ayrıca Icardi'nin yüksek maaş talebi ve Premier Lig deneyiminin bulunmaması nedeniyle transfere temkinli yaklaştığı ifade edildi.
300 MİLYON STERLİNDEN FAZLA HARCANDI
Tottenham, yaz transfer döneminde Roberto De Zerbi yönetimindeki kadroyu büyük ölçüde yeniledi.
Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio, Omar Marmoush, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson, Mykhailo Mudryk ve Tosin Adarabioyo gibi isimler için toplamda 300 milyon sterlinden fazla harcandı.
Buna rağmen Tottenham, ligde oynadığı ilk 5 maçta galibiyet alamadı ve son sırada yer aldı.
ICARDI İÇİN LAZIO İDDİASI
Mauro Icardi'nin kariyerine Serie A'da devam etmesinin daha olası olduğu ifade edildi.
Lazio'nun da 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen İtalyan kulüplerinden biri olduğu yazıldı.
ICARDI İDDİASINA SON NOKTA
Team Talk'un Football Insider'ın haberine göre Tottenham, 33 yaşındaki forvet için transfer girişiminde bulunmama kararı aldı.
İngiliz ekibinin Icardi'yi mevcut şartlarda uygulanabilir bir transfer seçeneği olarak görmediği aktarıldı.
KADRO KAYDI ENGELİ
Tottenham'ın kararındaki temel nedenlerden biri, Icardi'nin ocak ayına kadar kulübün 25 kişilik Premier Lig kadrosuna kaydedilemeyecek olması.
Kuzey Londra ekibinin ayrıca Icardi'nin yüksek maaş talebi ve Premier Lig deneyiminin bulunmaması nedeniyle transfere temkinli yaklaştığı ifade edildi.
300 MİLYON STERLİNDEN FAZLA HARCANDI
Tottenham, yaz transfer döneminde Roberto De Zerbi yönetimindeki kadroyu büyük ölçüde yeniledi.
Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savio, Omar Marmoush, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi, Andrew Robertson, Mykhailo Mudryk ve Tosin Adarabioyo gibi isimler için toplamda 300 milyon sterlinden fazla harcandı.
Buna rağmen Tottenham, ligde oynadığı ilk 5 maçta galibiyet alamadı ve son sırada yer aldı.
ICARDI İÇİN LAZIO İDDİASI
Mauro Icardi'nin kariyerine Serie A'da devam etmesinin daha olası olduğu ifade edildi.
Lazio'nun da 33 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen İtalyan kulüplerinden biri olduğu yazıldı.