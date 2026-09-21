Batrakov için Galatasaray'a mesaj: "Zaman verin"

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'un performansı hakkında konuşan Rus futbolunun efsane isimlerinden Andrey Kanchelskis, genç oyuncuya adaptasyon süreci için zaman verilmesi gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 15:58 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 16:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Batrakov için Galatasaray'a mesaj: 'Zaman verin'
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un sarı-kırmızılı takımdaki performansı değerlendirilirken, Rus futbolunun önemli isimlerinden Andrey Kanchelskis'ten dikkat çeken bir yorum geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-Kırmızılılar'da henüz beklentileri karşılayamayan Batrakov, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı.

"ADAPTASYON SÜRECİ VAR"

Kanchelskis, Batrakov hakkında değerlendirmesinde oyuncunun yeni bir ülkeye ve farklı bir futbol ortamına alışması gerektiğini vurguladı.

Rus futbol adamı, "Bekleyin arkadaşlar, bir adaptasyon süreci var. İnsan yeni bir ülkeye geliyor; farklı bir dil, farklı bir kültür, farklı bir zihniyet ve farklı bir mutfak. Her şey farklı ve bunların hepsi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"BATRAKOV'A ZAMAN VERİN"

Batrakov hakkında erken bir değerlendirme yapılmaması gerektiğini belirten Kanchelskis, "Bu, 'Dom-2'de anlatılan masallar gibi değil. Futbolda küçük detay diye bir şey yok. Batrakov'a zaman verin, daha sonra sonuç çıkarırız." dedi.

Kanchelskis, oyuncuların adaptasyon süreçlerinin birbirinden farklı olabileceğine dikkat çekerek, "Bazıları hemen gol attı, aferin onlara. Bazılarının ise uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var. Bu normal bir durum. Kimi hızlı uyum sağlar, kimi yavaş, kimi ise hiç uyum sağlayamaz. Her durumda bekleyelim. Sonuçta o kaliteli bir oyuncu." sözlerini sarf etti.  

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