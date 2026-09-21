Yaklaşık 20 yıl boyunca Dallas Mavericks'in yüzü olan Dirk Nowitzki, Cooper Flagg'in de kendi izinden gidebileceğine yürekten inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nowitzki, vakfının düzenlediği etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Flagg'in ilk NBA sezonunda ortaya koyduğu performansa övgüler yağdırdı.
"Harika bir ilk sezon geçirdi. Birinci sıra seçimi olarak üzerinde oluşan büyük beklentilerle yaşayıp ardından bu beklentileri aşmasını ilk yılında izlemek inanılmazdı."
Alman efsane, Flagg'in sezon boyunca gösterdiği gelişime de dikkat çekti:
"Haftadan haftaya, aydan aya nasıl geliştiğini gördük. Hepimiz onun çok çalışkan olduğunu ve basketbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Hayatı basketbol. Daha iyi olmak ve oyun repertuvarına yeni şeyler eklemek istiyor. Bu nedenle harika bir ikinci sezon geçireceğini düşünüyorum. Potansiyelinin sınırı yok. Umarım önümüzdeki 10 yıldan daha uzun süre boyunca onu izleme fırsatı buluruz."
Nowitzki, Flagg ile "birkaç kez" görüştüğünü ve zaman zaman genç Mavericks forvetiyle iletişim kurduğunu da açıkladı.
"Bir şey fark ettiğimde ona birkaç şey yazıyorum. Onu desteklediğimi biliyor. Başarılı olmasını ve iyi işler yapmasını istiyorum. Ancak söylediğim gibi, daha bu yaşta şimdiden yaşıtlarının çok ilerisinde. Yine de herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa ona yardım etmekten büyük mutluluk duyarım."
Dallas, 2025 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimini kazanma ihtimali yalnızca yüzde 1,8 olmasına rağmen draft lotaryasını ilk sırada tamamlamıştı.
Mavericks, birinci sıra hakkını Flagg'i seçmek için kullanmış; genç oyuncu da Duke'tan eski takım arkadaşı Kon Knueppel'ı az farkla geride bırakarak Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olmuştu.
Flagg, geçtiğimiz sezon çıktığı 70 maçta 21 sayı, 6,7 ribaund, 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Genç yıldız, NBA ile ABA'in birleşmesinden bu yana çaylak sezonunda en az 20 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ortalamalarına ulaşan Larry Bird, Michael Jordan ve Luka Doncic'in ardından bu başarıyı gösteren dördüncü oyuncu oldu.
Flagg ayrıca NBA tarihinde bir maçta 50 sayı kaydeden ilk 20 yaş altı oyuncu olarak tarihe geçti.
"Harika bir ilk sezon geçirdi. Birinci sıra seçimi olarak üzerinde oluşan büyük beklentilerle yaşayıp ardından bu beklentileri aşmasını ilk yılında izlemek inanılmazdı."
Alman efsane, Flagg'in sezon boyunca gösterdiği gelişime de dikkat çekti:
"Haftadan haftaya, aydan aya nasıl geliştiğini gördük. Hepimiz onun çok çalışkan olduğunu ve basketbolu ne kadar sevdiğini biliyoruz. Hayatı basketbol. Daha iyi olmak ve oyun repertuvarına yeni şeyler eklemek istiyor. Bu nedenle harika bir ikinci sezon geçireceğini düşünüyorum. Potansiyelinin sınırı yok. Umarım önümüzdeki 10 yıldan daha uzun süre boyunca onu izleme fırsatı buluruz."
Nowitzki, Flagg ile "birkaç kez" görüştüğünü ve zaman zaman genç Mavericks forvetiyle iletişim kurduğunu da açıkladı.
"Bir şey fark ettiğimde ona birkaç şey yazıyorum. Onu desteklediğimi biliyor. Başarılı olmasını ve iyi işler yapmasını istiyorum. Ancak söylediğim gibi, daha bu yaşta şimdiden yaşıtlarının çok ilerisinde. Yine de herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsa ona yardım etmekten büyük mutluluk duyarım."
Dallas, 2025 NBA Draftı'nın birinci sıra seçimini kazanma ihtimali yalnızca yüzde 1,8 olmasına rağmen draft lotaryasını ilk sırada tamamlamıştı.
Mavericks, birinci sıra hakkını Flagg'i seçmek için kullanmış; genç oyuncu da Duke'tan eski takım arkadaşı Kon Knueppel'ı az farkla geride bırakarak Yılın Çaylağı ödülünün sahibi olmuştu.
Flagg, geçtiğimiz sezon çıktığı 70 maçta 21 sayı, 6,7 ribaund, 4,5 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.
Genç yıldız, NBA ile ABA'in birleşmesinden bu yana çaylak sezonunda en az 20 sayı, 6 ribaund ve 4 asist ortalamalarına ulaşan Larry Bird, Michael Jordan ve Luka Doncic'in ardından bu başarıyı gösteren dördüncü oyuncu oldu.
Flagg ayrıca NBA tarihinde bir maçta 50 sayı kaydeden ilk 20 yaş altı oyuncu olarak tarihe geçti.