Avrupa'da hiç oynamadı, Ballon d'Or'a aday oldu!

Kariyerinde Avrupa'da hiç forma giymeyen Julian Quinones, Al-Qadsiah ile gol krallığı yaşayıp Meksika'yı Dünya Kupası'nda son 16'ya taşıyarak Ballon d'Or adayları arasına girdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 21 Eylül 2026 14:18 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2026 14:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Avrupa'da hiç oynamadı, Ballon d'Or'a aday oldu!
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Kariyerinde Avrupa'da hiç forma giymeyen Julian Quinones, Al-Qadsiah ve Meksika Milli Takımı'nda sergilediği performansla Ballon d'Or adayları arasına adını yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Futbol kariyerinin büyük bölümünü Meksika'da geçiren 29 yaşındaki santrfor, 27 yaşına kadar ülke dışında hiçbir takımda görev yapmadı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA GOL KRALI OLDU

İki yıl önce Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah'a transfer olan Quinones, gösterdiği performansla kısa sürede ligin öne çıkan yıldızlarından biri haline geldi.

Meksikalı golcü, geçen sezon Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney gibi önemli isimleri geride bırakarak Suudi Arabistan'da gol krallığı tacını taktı.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Kulüp kariyerindeki çıkışını Meksika Milli Takımı'na da taşıyan Quinones, Dünya Kupası'nda ülkesinin en etkili oyuncularından biri oldu.

Turnuvada çıktığı 5 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli futbolcu, Meksika'nın son 16 turuna yükselmesinde büyük rol oynadı.

BALLON D'OR LİSTESİNDE

Avrupa'da hiç forma giymemesine rağmen kulüp ve milli takım seviyesinde dikkat çeken bir sezon geçiren Julian Quinones, Ballon d'Or için açıklanan adaylar listesinde kendisine yer buldu.

29 yaşındaki santrforun bu başarısı, Avrupa futbolunun dışında kariyer yapan oyuncular açısından da dikkat çekici bir hikâye ortaya çıkardı.

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