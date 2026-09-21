Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için ilk temas!

Juventus, gelecek yaz transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı. İtalyan ekibinin, 32 yaşındaki oyuncunun durumunu öğrenmek için ön görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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calendar 21 Eylül 2026 14:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu için ilk temas!
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JUVENTUS'TAN İLK TEMAS

Tuttojuve.com'un haberine göre Juventus, 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu öğrenmek için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması yaptı.

İtalyan ekibinin, milli futbolcunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME BEKLENİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Milli futbolcunun öncelikle kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşme yapacağı kaydedildi.

Tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varamaması halinde Juventus'un transfer için devreye girebileceği ifade edildi.

2021'DEN BERİ 216 MAÇ OYNADI

Hakan Çalhanoğlu, 2021'de transfer olduğu İnter'de unutulmaz işlere imza attı. Toplamda 216 resmi maça çıkan 32 yaşındaki orta saha, 52 gol atarken 39 da asist yaptı. İnter ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanan Çalhanoğlu, 2022-2023 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

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