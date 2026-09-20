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Zeki Çelik asist yaptı; Juventus kazandı

Juventus, Serie A'nın 5. haftasında Atalanta'yı evinde 2-0 mağlup etti. Maçtaki ilk golün asistini milli futbolcumuz Zeki Çelik yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2026 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Zeki Çelik asist yaptı; Juventus kazandı
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İtalya Serie A'nın 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmada gol perdesini 28. dakikada Francisco Conceiçao açtı. Bu golün asisti milli futbolcumuz Zeki Çelik'ten geldi.

Soyunma odasına Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

77. dakikada Bremer farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi. Spalletti'nin ekibi sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli oyuncumuz Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Juventus formasoı giyen bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu sonucun ardından 2 maç sonra kazanan Juventus 10 puana yükseldi. 3 maçtır mağlup olan Atalanta ise 6 puanda kaldı.

Ligin 6. haftasında Juventus deplasmanda Cagliari'ye konuk olacak. Atalanta ise sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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