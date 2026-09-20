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Vedat Muriqi'den yoğun maç trafiği tepkisi

Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği maçta 4 gol atan Vedat Muriqi, tarihi galibiyetin ardından liderlik hedefini ve yoğun maç trafiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 19:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vedat Muriqi'den yoğun maç trafiği tepkisi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya farklı bir galibiyetle girdi. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi, attığı 4 golle gecenin yıldızı oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Kosovalı golcü, Süper Lig kariyerindeki ilk hat-trick'ini Eyüpspor karşısında yaparken, Fenerbahçe formasıyla da önemli bir başarıya imza attı. Muriqi, Cengiz Ünder'in Ocak 2024'te İstanbulspor karşısında attığı 4 golden bu yana sarı-lacivertli formayla bir Süper Lig maçında 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muriqi, farklı galibiyetin yanı sıra takımın reaksiyonuna ve yoğun maç takvimine dair değerlendirmelerde bulundu.

"İNANILMAZ BİR REAKSİYON OLDU"

Muriqi, derbi mağlubiyeti ve Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirterek, "Maça daha başlarken kendi sahamızda derbi mağlubiyeti, Gaziantep'e puan kaybettik. Reaksiyon vermemiz lazımdı. Her antrenmanda bu maça baskılı başlamamız gerektiğini düşündük. Maç başında öne geçtik, devamında arka arkaya goller geldi. İnanılmaz bir reaksiyon oldu. 8-0'lık tarihi bir skor oldu. Milli araya olabilecek en iyi şekilde girdik." dedi.

"LİDERLİK KOLTUĞUNDA OTURMAK İSTİYORUZ"

Milli aranın ardından yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini söyleyen Muriqi, "Milli aradan sonra yoğun maç takvimi olacak. İyi skorlar alıp orada, inşallah devre arasına kadar liderlik koltuğunda oturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİME YAZIN GOLÜ"

Muriqi, kendisinin attığı belirtilen gollerden biriyle ilgili ise esprili bir açıklama yaptı.

Tecrübeli golcü, "Kerem 'dokundum' dedi ama dokunmamış. Kardeşime yazın golü, bir şey olmaz." şeklinde konuştu.

"FUTBOLCULAR OLARAK ZORLANIYORUZ"

Yoğun maç trafiği ve milli araların zamanlamasına da değinen Muriqi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan iyi oldu, çünkü iki milli arayla tamamlayacağız sezonu, normalde 3'tü. Bu kadar yoğun maç temposundan sonra milli aralar... Futbolcular buna bir ayar çekilsin ister. Büyük kulüpler lig, Avrupa, kupa yoğun maç takviminden geçiyor. İnsan sağlığı da önemli. 3 günden 1 milli maç var. Bu sene olmadı ama inşallah seneye ayar çekerler. Futbolcular olarak zorlanıyoruz."

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