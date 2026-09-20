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Süper Lig'in eski yıldızı ısınırken silindirin altında kaldı

Bir dönem Antalyaspor forması da giyen İngiliz futbolcu Andros Townsend, yeni adresi Tayland'da karşılaşma öncesi ısınma hareketleri yaparken saha silindirinin altında kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 20 Eylül 2026 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in eski yıldızı ısınırken silindirin altında kaldı
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Kariyerini Tayland ekibi PT Prachuap'ta sürdüren Andros Townsend, maç öncesinde ısınırken saha silindirinin altında kalma tehlikesi yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Topuğuyla topa dokunmaya çalışan deneyimli futbolcuya silindir çarparken araç, Townsend'ın bacağının üzerinden geçti.

Olayın ardından takım arkadaşlarının büyük endişe yaşadığı görülürken, Townsend'ın herhangi bir sakatlık geçirmediği belirtildi.

Sosyal medya hesabından kazanın görüntülerini paylaşan 35 yaşındaki futbolcu, "Tayland futbolunda sıradan bir gün daha... İyiydi!" ifadelerinin yer aldığı videoyu yeniden yayımladı.

MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaşanan korkutucu olaya rağmen Townsend, PT Prachuap'ın Pattani'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil oldu.

ANTALYASPOR'DA FORMA GİYDİ

İngiltere'de son olarak 2023-2024 sezonunda Luton Town forması giyen Townsend, Avrupa'dan ayrılmadan önce Antalyaspor'da görev yaptı. Deneyimli futbolcu, Tayland'da Kanchanaburi Power formasını da giydi.

"STOKE DEPLASMANI O KADAR DA KÖTÜ DEĞİLMİŞ"

Townsend, Instagram hikayesinde kazayla ilgili esprili bir paylaşımda bulunarak, "Meğer Stoke deplasmanı o kadar da kötü değilmiş. Nedenini görmek için kaydırın." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımda kendisi için kullanılan "Tayland Ligi tarihinin mizah kralı" yorumuna da dört kahkaha emojisiyle birlikte "İnanın bana" yanıtını verdi.

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