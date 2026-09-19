Lucas Torreira: 'Bununla yüzleşmeliyiz'

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, 4-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından görüşlerini aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Dört senedir şampiyonuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımız biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekir. Takım olarak sorumluluk alıyoruz. Milli araya gidiyoruz. Hatalarımızı düşüneceğiz. Acı bir kayıp olsa da ilerideki maçlarda daha iyi döneceğiz." dedi.
Uzun bir aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na dönen Torreira, bu konuyla ilgili, "Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım." diye konuştu.
Torreira, "Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Uzun bir aranın ardından yeniden Uruguay Milli Takımı'na dönen Torreira, bu konuyla ilgili, "Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım." diye konuştu.
Torreira, "Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.