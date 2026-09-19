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İsmet Taşdemir'den 1 puan değerlendirmesi!

Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, genç oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 20:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmet Taşdemir'den 1 puan değerlendirmesi!
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Ekenler Beton Sivasspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, zorlu bir deplasmandan 1 puanla ayrıldıklarını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Eksiklerimizi de baz aldığımızda zor bir karşılaşmaydı. Özellikle genç oyuncularımızı buradan tebrik ediyorum. Gerçekten sezon başından beri belki de ortaya koymadığımız mücadele gücünü ortaya koydular. Kendileriyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İyi mücadele ettiklerini söyleyen Taşdemir, "Sadece kendi ayağımızdaki bir topu verip gol yemek üzdü. Özellikle son dakikalarda maç iki tarafa da gidip gelebilirdi. İzlemesi keyifli de bir maç oldu. Sonuçta zorlu bir deplasmandan bu kadar eksiğe rağmen 1 puanla dönmek bizim için önemli. Ligin 4'te 1'i hemen hemen bitti. İnşallah bu arayı iyi değerlendirip, eksiklerimizi gidererek ligin devamında çok daha iyi bir Sivasspor izletebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, sakatlanan Amilton'un sağlık durumuyla ilgili soruya, "Çok sıkıntılı gibi durmuyor. Belki 2-3 hafta alabilir. Bir kırık olduğunu düşünmüyoruz. İnşallah kırık yoktur, sadece ezikle halledebiliriz." yanıtını verdi.

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