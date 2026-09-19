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Fransa'da Berke Özer rüzgarı!

Lille forması giyen Berke Özer, taraftarların oylarıyla "Ağustos Ayının Futbolcusu" seçildi. Bu sezon 5 maçta 3 kez kalesini gole kapatan milli kaleci, A Milli Takım'ın açıklanan kadrosunda ise yer almadı.

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calendar 19 Eylül 2026 01:14
Fransa'da Berke Özer rüzgarı!
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, gösterdiği performansla kulübünün taraftarlarının oylarıyla "Ağustos Ayının Futbolcusu" seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Berke, özellikle Lille'in Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 9 kurtarış yaptı.

5 MAÇIN 3'ÜNDE GOL YEMEDİ

Berke Özer, bu sezon Lille formasıyla 5 karşılaşmada görev yaptı ve toplam 450 dakika sahada kaldı.

Milli kaleci bu süreçte kalesinde 5 gol görürken, 3 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YER ALMADI

Dünya Kupası öncesindeki süreçte A Milli Takım kampından ayrılan ve sonrasında kadroya davet edilmeyen Berke Özer, bugün açıklanan kadroda da kendisine yer bulamadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kaleci tercihlerini Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk ve Uğurcan Çakır'dan yana kullandı.

Berke Özer'in Lille'de "Ağustos Ayının Futbolcusu" seçilmesine rağmen milli takım kadrosunda yer almaması, kaynakta Montella'nın kaleci tercihleri üzerinden yeniden tartışma konusu olarak değerlendirildi.

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