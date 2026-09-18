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Muğlaspor son anda kurtardı: Iğdır FK ile puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor, sahasında ağırladığı Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 22:02
Fotoğraf: DHA
Muğlaspor son anda kurtardı: Iğdır FK ile puanları paylaştı
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Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90+3'üncü dakikada Yasin Uzunoglu'nun attığı golle eşitliği sağlayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Iğdır FK karşılaşmaya hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti.

DEL PINO BERABERLİĞİ GETİRDİ

Muğlaspor, aradığı beraberlik golünü 41'inci dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde Oğuzhan Matur sol ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte Ali Kaan'ın üzerinden atladığı top kaleci Szumski'yi de geçti. Kale sahasında boş kalan Luis Del Pino Mago, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

90+3'TE GELEN PUAN

İkinci yarıda Hüseyin Karabey, 57'nci dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

Mücadelenin son anlarında beraberlik için yüklenen Muğlaspor, 90+3'üncü dakikada Yasin Uzunoglu'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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