Muğlaspor son anda kurtardı: Iğdır FK ile puanları paylaştı

Trendyol 1. Lig'de Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 90+3'üncü dakikada Yasin Uzunoglu'nun attığı golle eşitliği sağlayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Iğdır FK karşılaşmaya hızlı başladı ve 3'üncü dakikada Serdar Gürler'in golüyle 1-0 öne geçti.
DEL PINO BERABERLİĞİ GETİRDİ
Muğlaspor, aradığı beraberlik golünü 41'inci dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde Oğuzhan Matur sol ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte Ali Kaan'ın üzerinden atladığı top kaleci Szumski'yi de geçti. Kale sahasında boş kalan Luis Del Pino Mago, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
90+3'TE GELEN PUAN
İkinci yarıda Hüseyin Karabey, 57'nci dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelenin son anlarında beraberlik için yüklenen Muğlaspor, 90+3'üncü dakikada Yasin Uzunoglu'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.
DEL PINO BERABERLİĞİ GETİRDİ
Muğlaspor, aradığı beraberlik golünü 41'inci dakikada buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde Oğuzhan Matur sol ayağıyla ortasını yaptı. Ön direkte Ali Kaan'ın üzerinden atladığı top kaleci Szumski'yi de geçti. Kale sahasında boş kalan Luis Del Pino Mago, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
90+3'TE GELEN PUAN
İkinci yarıda Hüseyin Karabey, 57'nci dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
Mücadelenin son anlarında beraberlik için yüklenen Muğlaspor, 90+3'üncü dakikada Yasin Uzunoglu'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Karşılaşma bu sonuçla sona ererken iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.