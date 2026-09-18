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Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo ile yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 11:41
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!
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Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

Sarı-lacivertlilerin ocak ayında kadrosunda değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve iki futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, ara transfer dönemine kadar galibiyet serisi yakalayarak zirveyle arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken, ocak ayında yapılacak takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

OOSTERWOLDE İÇİN 20 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yaz transfer döneminde sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Jayden Oosterwolde ile ocak ayında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı futbolcunun transferi için 20 milyon euro seviyesindeki bonservis bedeline sıcak baktığı aktarıldı.

SEMEDO DA YOLCU

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmayı planladığı bir diğer futbolcunun ise Nelson Semedo olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, Portekizli sağ bekle de ara transfer döneminde vedalaşacağı ifade edildi.

Bu sezon teknik direktör İsmail Kartal tarafından 9 maçta ilk 11'de görevlendirilen Semedo, toplam 11 karşılaşmada süre aldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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