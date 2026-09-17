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Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Olimpik Marsilya karşısında Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaparak maksimum puanları almak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 21:04
Vincenzo Italiano'dan ilk 11 tercihi için açıklama
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İtalyan teknik adam, Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

"GÜZEL BİR YOLCULUK OLACAK"

İtaliano, "Bugün Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Bence güzel bir yolculuk olacak. Buraya gelmek için çok çalıştık. Bugün iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimizi tanıyoruz ve kendimizi göstermek istiyoruz. Zor olacak ama Avrupa serüveni bizim için mini bir lig gibi olacak, burada maksimum puanları almak istiyoruz. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Taraftarlara da değinen Italiano, "Taraftarımız stadı doldurdu. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TROSSARD YOK, VLAHOVIC VAR"

İlk 11 tercihiyle ilgili konuşan Italiano, "İlk 11 hakkında konuşmak gerekirse, Erzurumspor maçına göre Leandro Trossard yok ve Dusan Vlahovic var. Erzurumspor maçından sonra güzel bir dinlenme vaktimiz vardı. Bu takım, enerjisiyle güzel işler yapabilir." şeklinde konuştu.

"TARAFTAR BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYOR"

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfere dikkat çeken Italiano, "Burada geldiğimden beri muhteşem bir atmosfer gördüm. Taraftar bu maçın önemini biliyor. Bu maçta da onların önünde puanlar almak istiyoruz." dedi.

İtalyan çalıştırıcı sözlerini, "Her zaman gelişmek isteyen bir takımız, bugün de bunu göstermek istiyoruz." diyerek tamamladı.

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