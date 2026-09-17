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Arda Turan'ın Shakhtar'ından farklı tur!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda Vilkhivtsi'yi 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 17:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın Shakhtar'ından farklı tur!
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Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Stadion Vil'khivtsi'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 30. dakikada Yehor Nazaryna'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 44. dakikada G. Carvalho'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Shakhtar Donetsk, 72. dakikada Viktor Tsukanov'un golüyle skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek Ukrayna Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

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