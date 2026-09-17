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Göztepe'de Arda Okan nazar boncuğu

Süper Lig'de 5 maç sonunda galibiyetle tanışamayan ve 2 puanla 18'inci sıraya gerileyen Göztepe'de Arda Okan Kurtulan, takımın kötü gidişatına rağmen performansıyla öne çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 13:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Arda Okan nazar boncuğu
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Süper Lig'de 5 maç sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puanla 18'nci sıraya gerileyen Göztepe'de yaz döneminde transferi gözde isimlerinden Arda Okan Kurtulan alınan kötü sonuçlara rağmen gösterdiği performansla adeta parladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak yeri doldurulamayacağı için satılmayan Arda, taraftarın en çok alkışladığı isim oldu.

Teknik Direktör Stanimor Stoilov'un 5'li orta sahanın sağında görev verdiği oyuncu, 5 maçın tamamında süre aldı.

Göztepe'de bu sezon her maça ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu tüm müsakalarda 90'ar dakika oynadı.

Stoper Taha Altıkardeş ile birlikte toplam 450 dakika oynayan iki futbolcudan biri olan Arda'nın tek başına çabası ise galibiyet almaya yetmedi.

Geçen sezonun da en dikkat çekici isimlerinden olan Arda Okan Kurtulan, Göztepe'de joker görevi de gördü.

Futbolculuk kariyerine forvet olarak başlayan Arda Okan, Göz-Göz'de de geçen sezon eksikler nedeniyle hücum oyuncusu olarak da kullanılmıştı. Arda geçen sezon ileri uçta oynadığı Samsunspor maçında 2 gol atarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmişti.

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