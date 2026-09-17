Süper Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı, 18 Eylül Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haftanın açılış maçında Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)
Ligde Trabzonspor-Galatasaray derbi mücadelesi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20.00 İstanbul Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20 Eylül Pazar:
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Isonem Park Gürsel Aksel)