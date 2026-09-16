Haber Tarihi: 16 Eylül 2026 14:05 - Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 14:05

Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın son olarak oynadığı Kocaelispor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'e ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Abone Ol
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi en çok merak edilen konu, Victor Osimhen'in durumuydu. Başakşehir maçında sorun yaşayan ve sağ kasığından sakatlanan Nijeryalı golcünün oynayıp oynamayacağı cuma günü belli olacak.
Sporting Lizbon ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Osimhen için en başından beri hedef olarak Trabzonspor deplasmanı belirlenirken, bu planlamada herhangi bir değişiklik olmadığı belirtildi. Yoğun şekilde tedavisi süren Osimhen'in durumunun son ana kadar kontrol altında tutulacağı ve Trabzonspor seyahati öncesi kararın verileceği belirtildi.

RİSK ALMAYACAKLAR

Bu noktada Osimhen'in yaklaşımının da önemli olduğu ancak sakatlığını daha ileri bir noktaya taşıyacak riskten kaçınılacağı bildirildi.

Başakşehir karşılaşmasında aynı sorunu yaşayan Lemina için de benzer bir sürecin geçerli olduğu belirtildi. 3 gün boyunca durumları yakından takip edilecek olan Osimhen ve Lemina'ya bir dizi testler uygulanacağı ancak oyuncuların en doğru zamanda sahalara dönmesinin planlandığı bildirildi. Bu arada dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılarda Trabzonspor hazırlıkları bu akşam yapılacak antrenmanla devam edecek.


Diğer Haberler

Italiano açıkladı: Trossard'dan kötü haber! Beşiktaş Italiano açıkladı: Trossard'dan kötü haber!
Fenerbahçe'den Asensio için açıklama! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Asensio için açıklama!
Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı? Gündem Osimhen, Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Thomas Reis, Trabzonspor'un 13. yabancı teknik direktörü Trabzonspor Thomas Reis, Trabzonspor'un 13. yabancı teknik direktörü
Selçuk İnan'dan sakatlık açıklaması! Kocaelispor Selçuk İnan'dan sakatlık açıklaması!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi serüveni
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak
Ertuğrul Doğan: '2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var' Trabzonspor Ertuğrul Doğan: "2-3 önemli takviyeye ihtiyacımız var"
Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması! Trabzonspor Ertuğrul Doğan'dan Burak Yılmaz açıklaması!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jose Mourinho'dan Arda Güler için flaş açıklama
2
Victor Nelsson: "Bu yüzden ayrıldım"
3
İsmail Kartal'dan Kerem ve Lukaku kararı!
4
Ertuğrul Doğan'ın Galatasaray maçı iddiası!
5
Tedesco'nun Bologna macerası kısa sürdü!
6
Arda Güler yine sahnede! Real Madrid kazandı
7
Barcelona, genç yeteneği 2030'a bağladı: 150 milyon euro

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.