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Edouard Cisse'den Beşiktaş'a büyük övgü!

Beşiktaş ve Marsilya formaları giyen eski futbolcu Edouard Cisse, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi iki takımın durumunu değerlendirirken siyah-beyazlıların güçlü formuna dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 09:25
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Edouard Cisse'den Beşiktaş'a büyük övgü!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde her iki takımda da forma giyen eski futbolcu Edouard Cisse, Milliyet'in sorularını yanıtladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ın sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansı değerlendiren Cisse, siyah-beyazlıların Marsilya karşısına avantajlı bir dönemde çıktığını belirtti.

"MARSİLYA İLE KARŞILAŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR ZAMAN"

Cisse, Beşiktaş'ın güçlü oyununa dikkat çekerek, "Sahadaki oyun gücü ve duygu kontrolü açısından tatmin edici galibiyetler. Ciddi bir belirsizlik ve şüphe içinde olan Marsilya ile karşılaşmak için mükemmel bir zaman." ifadelerini kullandı.

"ITALIANO'NUN OYUN FELSEFESİ KARTAL'A UYUYOR"

Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'taki performansı hakkında da konuşan Cisse, İtalyan teknik adamın oyun anlayışının siyah-beyazlı kulübün kimliğiyle örtüştüğünü söyledi.

Cisse, "Oyun felsefesi Kartal imajına mükemmel bir şekilde uyuyor. Rakip takımlar oyunu daha fazla kapattığında dikkatli olmak gerekecek ancak elindeki kadro ve uzmanlığıyla çözümler bulacağından hiç şüphem yok." dedi.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI RAKİP OLDUĞUNUZDA TAM BİR CEHENNEM"

Beşiktaş taraftarının oluşturduğu atmosfere de değinen eski futbolcu, siyah-beyazlı formanın oyunculara ekstra güç verdiğini belirtti.

Cisse, "Türk statlarındaki atmosfer Avrupa'da ve dünyada biliniyor. Beşiktaş taraftarının yarattığı atmosfer ise artık yeni bir şey değil, bilinen bir gerçek. Siyah-beyaz formayı giydiğinizde sizi bir 'kartal'a dönüşmeye iten bir güç. Rakip olduğunuzda ise tam bir cehennem." ifadelerini kullandı.

Cisse ayrıca 2008 yılında oynanan Beşiktaş-Liverpool maçını hatırlatarak, Steven Gerrard'ın statta oluşan gürültüden ne kadar etkilendiğini kendisine anlattığını söyledi.

"MARSİLYA KEMER SIKMAK ZORUNDA"

Marsilya'nın mevcut durumunu da değerlendiren Cisse, Fransız kulübünün ekonomik şartlar nedeniyle bazı önemli oyuncularını elinden çıkarmak zorunda kaldığını belirtti.

Cisse, teknik direktör Bruno Genesio'nun ise deneyimi sayesinde daha mütevazı yeteneklere sahip bir kadroyla dahi kolektif olarak iyi futbol oynatabileceğini ifade etti.

"TROSSARD, VLAHOVIC VE AGBADOU..."

Beşiktaş'ın en tehlikeli oyuncuları sorulan Cisse, tek tek oyuncu seçmeyi sevmediğini belirterek, deneyimli isimlere dikkat çekti.

Cisse, "Trossard, Vlahovic veya Agbadou gibi en tecrübeli isimlerin bu tür Avrupa randevularında sorumluluk alıp kendilerini göstermeleri gerektiğini söyleyelim." dedi.

"BU FORMAYI TAŞIMAK BİR GÖREVDİR"

Beşiktaş'ın orta saha oyuncularıyla ilgili görüşleri sorulan Cisse, siyah-beyazlı formanın taşıdığı sorumluluğa vurgu yaptı.

Eski futbolcu, "Siyah-beyaz formayı taşımanın zaten çok iyi oyuncular oldukları anlamına geldiğini bilmeliler. Benim de yaptığım gibi, bu formayı geçmişte başka isimlerin de terlettiğini hatırlamalılar; her maçta takıma faydalı olmaya çalışmak ve taraftarları gururlandırmak bizim görevimizdir." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN HAYATIMDA HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR YERİ OLACAK"

Cisse, son olarak Beşiktaş taraftarına mesaj gönderdi.

Fransız futbolcu, "Beşiktaş ailenizin bir parçası olma ayrıcalığını yaşadım. Birbirimizi çok sık göremiyoruz ama Beşiktaş'ın hayatımda her zaman önemli bir yere sahip olacağını bilin. KARTAL GOL GOL GOL!" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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