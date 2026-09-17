16 Eylül
Leverkusen-NK Celje
2-0
16 Eylül
AC Milan-Benfica
0-2
16 Eylül
Anderlecht-Lyon
1-2
16 Eylül
Sturm Graz-Rennes
0-0
16 Eylül
Sunderland-Alkmaar
1-0
16 Eylül
Hapoel Beer Sheva-Dinamo Zagreb
0-0
16 Eylül
Atletico Madrid-Osasuna
4-0
16 Eylül
Deportivo-Sevilla
0-1
16 Eylül
Barcelona-Racing Santander
7-2
16 Eylül
Levante-Athletic Bilbao
0-0ERT
16 Eylül
Everton-Wolves
1-0
16 Eylül
M. United-Brighton
2-3
16 Eylül
Coventry City-Aston Villa
1-3

Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Zagreb'e direndi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Beer-Sheva, sahasında Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı. İsrail ekibi, lig aşamasının 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2026 00:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi Hapoel Beer-Sheva, Zagreb'e direndi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hapoel Beer-Sheva ile Dinamo Zagreb karşı karşıya geldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Arena Giulești'de oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretmekte başarılı olamadı. İkinci yarıda yapılan oyuncu değişikliklerine rağmen mücadelede denge bozulmadı.

Kalan dakikalarda da gol gelmeyince Hapoel Beer-Sheva ile Dinamo Zagreb sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Hapoel Beer-Sheva, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Karşılaşma 26 Kasım 2026'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.