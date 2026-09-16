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Trabzonspor'dan MHK'ya; "Gözlerine perde iniyor!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşmasındaki hakem kararları üzerinden MHK'ye tepki gösterdi. Doğan, "Gözün varsa göreceksin. Görmüyorsan, görmek istemiyorsun." ifadelerini kullandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 12:57
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'dan MHK'ya; 'Gözlerine perde iniyor!'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulunun uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Her hafta benzer konuları konuşmak zorunda kaldığını belirten Doğan, Gençlerbirliği maçındaki kararları eleştirdi.

"TRABZONSPOR MAÇLARINDA GÖZLERİNE KARA PERDE İNİYOR"

Ertuğrul Doğan, "Hakemler... Ne desek? Ben her hafta çıkıp konuşuyorum, bu hafta da konuşacağım. Son maçta da komik şeyler oldu. Kırmızı kart pozisyonu var. Gençlerbirliği maçında sarı kartı olan oyuncular var. Sanki hepsinin gözüne Trabzonspor maçlarında kara perde iniyor." dedi.

Genç hakemlerin bordo-mavili takımın karşılaşmalarında görevlendirilmesine de tepki gösteren Doğan, "Genç hakemler çok geliyor ve sanki üzerimizde deneme yapıyorlar. Bu kafayla giderlerse ben de onları laboratuvarda deneyeceğim. Öyle olmuyor o işler." ifadelerini kullandı.

"NEDEN HEP TRABZONSPOR MAÇLARI?"

TFF ile MHK'nin çalışmalarını birbirinden ayıran Trabzonspor Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakemler için ciddi bir uğraş var. Çok ciddi uğraşıyorlar ancak TFF ile MHK arasındaki uğraşın farklı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için sahaya yansıyan sonuç kötü. Neden hep Trabzonspor maçları? İsim vermeyeyim ama diğer takımların maçlarında neden olmuyor?"

"VAR NEREDE?"

Gençlerbirliği karşılaşmasında penaltı bekledikleri pozisyona dikkat çeken Ertuğrul Doğan, "Bir penaltı pozisyonu var. Nasıl görmüyorsun? VAR nerede, VAR'daki nasıl görmüyor? Gözün varsa göreceksin. Görmüyorsan, görmek istemiyorsun. Her sene böyle devam ediyor, sonra bir hakemin başı yanıyor." diye konuştu.

"ARTIK BU İŞ DURSUN"

Hakem camiasıyla kişisel bir sorunlarının bulunmadığını vurgulayan Doğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim kimseyle bir derdimiz yok. Doğru kararlar verildiğinde her zaman hakem camiasının arkasında oluruz. Çok fazla girmek istemiyorum; maç öncesinde sevk edilmek istemiyorum. MHK'nin işini daha doğru yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece Trabzonspor için söylemiyorum, kimseye yapılmasın. Federasyonun niyetinin iyi olduğuna dair hiçbir tereddüdüm yok ancak ortaya çıkan sonuç Trabzonspor için hep hatalı. Artık bu iş dursun."

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