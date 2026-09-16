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Galatasaray'da Lucas Torreira'ya kaptanlık görevi

Galatasaray'da milli aranın ardından Lucas Torreira'ya ikinci kaptanlık görevi verilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 08:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 08:45
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Lucas Torreira'ya kaptanlık görevi
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Galatasaray'da milli ara sonrasında bir görev değişimi yaşanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birinci kaptanın Abdülkerim Bardakcı olduğu sarı kırmızılılarda ikinci kaptanlık görevi Kaan Ayhan'daydı. Ancak Şampiyonlar Ligi kadrosunda bulunmayan ve ligde de fazla süre alamayan tecrübeli ismin yerine ikinci kaptanlık, aidiyet duygusu fazla olan ve sarı kırmızılı kulübe gönülden bağlı bulunan Lucas Torreira'ya verilecek.

Üçüncü kaptanlık ise maça ve kadro durumuna göre değişim gösteriyor.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon 6 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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