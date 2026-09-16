Denizli Basket, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Yukatel Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta ekibine 101-98 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-20 önde geçen Alman temsilcisi, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
Son çeyreğe 77-65 önde giren Rasta Vechta, karşılaşmayı 101-98 kazandı.
Yukatel Denizli Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Son çeyreğe 77-65 önde giren Rasta Vechta, karşılaşmayı 101-98 kazandı.
Yukatel Denizli Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.