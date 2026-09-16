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Denizli Basket, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Rasta Vechta'ya 101-98 yenilerek yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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calendar 15 Eylül 2026 23:46 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2026 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Denizli Basket, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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 FIBA Şampiyonlar Ligi elemeleri son 16 turunda Yukatel Denizli Basket, Almanya'nın Rasta Vechta ekibine 101-98 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bulgaristan'ın Samokov kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 24-20 önde geçen Alman temsilcisi, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Son çeyreğe 77-65 önde giren Rasta Vechta, karşılaşmayı 101-98 kazandı.

Yukatel Denizli Basket, yoluna FIBA Avrupa Kupası'nda devam edecek.

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