Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Tottenham'ı konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Mac Allister'ın 21. dakikada kaydettiği golle öne geçen Kırmızılar, soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.
54. dakikada topu ağlarla buluşturan Gakpo, skoru 2-0 yaptı. Tottenham, 69. dakikada fileleri sarsan Gallagher ile farkı azalttı.
90+1. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai, attığı golle farkı tekrar açtı. Müsabakanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Liverpool, Tottenham'ı sahasında 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Iraola'nın takımı Lig Kupası'nda adını üst tura yazdırırken De Zerbi'nin ekibi, turnuvaya veda etti.
Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı sıradaki maçta Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Lig Kupası'nda günün diğer sonuçları şöyle;
Peterborough 3-3 (7-6p) Barnsley
West Ham 2-3 Fulham
Ipswich 2-4 Arsenal
Reading 1-2 Brentford
Mac Allister'ın 21. dakikada kaydettiği golle öne geçen Kırmızılar, soyunma odasına da 1-0 üstün gitti.
54. dakikada topu ağlarla buluşturan Gakpo, skoru 2-0 yaptı. Tottenham, 69. dakikada fileleri sarsan Gallagher ile farkı azalttı.
90+1. dakikada sahneye çıkan Szoboszlai, attığı golle farkı tekrar açtı. Müsabakanın kalan anlarında üstünlüğünü koruyan Liverpool, Tottenham'ı sahasında 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla Iraola'nın takımı Lig Kupası'nda adını üst tura yazdırırken De Zerbi'nin ekibi, turnuvaya veda etti.
Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı sıradaki maçta Bournemouth'a konuk olacak. Tottenham ise Aston Villa'yı ağırlayacak.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Öte yandan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Lig Kupası'nda günün diğer sonuçları şöyle;
Peterborough 3-3 (7-6p) Barnsley
West Ham 2-3 Fulham
Ipswich 2-4 Arsenal
Reading 1-2 Brentford