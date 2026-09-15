Kawhi Leonard resmen Toronto'ya döndü. Los Angeles Clippers ile yapılan takası tamamlayan Raptors, yıldız oyuncuyu yeniden kadrosuna katmaktan duyduğu memnuniyeti açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raptors genel menajeri ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı Bobby Webster, Leonard'a yeniden hoş geldin derken yıldız oyuncunun daha önce kulüp üzerinde bıraktığı etkiye dikkat çekti.
Webster, takım tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kawhi'ı yeniden Toronto'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Organizasyonumuz, şehrimiz ve ülkemiz üzerindeki etkisi tartışılmaz. Kendisi, değer verdiğimiz rekabetçiliği ve şampiyonluk zihniyetini temsil ediyor."
"Liderliğinin, tecrübesinin ve yeteneğinin bir sonraki şampiyonluğumuza doğru ilerlerken bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Brandon ve Gradey'e teşekkür etmek; her gün takımımıza kattıkları çalışma disiplini, karakter ve basketbol kalitesi için minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz."
Toronto, sosyal medyada da Leonard'ı Raptors formasıyla gösteren bir paylaşım yaparak buluşmayı, "O geri döndü" mesajıyla kutladı.
Takasın tamamlanması, NBA'in Leonard ve Clippers hakkında maaş sınırını aşmaya yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine yürüttüğü ve 11 ay süren soruşturma nedeniyle gecikmişti.
Lig, soruşturmanın sonunda Clippers'ın beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası vermişti. Leonard 700 bin dolar para cezasına çarptırılırken Dennis Robertson'ın NBA'deki ticari faaliyetlerde bulunması beş yıl süreyle yasaklanmıştı.
Leonard daha önce Toronto'da yalnızca bir sezon forma giymiş, buna karşın Raptors'ı 2019 yılında kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşımış ve Finaller MVP'si seçilmişti.
Daha sonra Clippers'a katılan Leonard, Los Angeles ekibiyle en büyük playoff başarısını 2021 yılında Batı Konferansı finallerine yükselerek yaşamıştı.
Leonard, Toronto'dan ayrılmasından yedi yıl sonra Raptors formasıyla ikinci dönemine başlayacak.
Webster, takım tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kawhi'ı yeniden Toronto'da ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Organizasyonumuz, şehrimiz ve ülkemiz üzerindeki etkisi tartışılmaz. Kendisi, değer verdiğimiz rekabetçiliği ve şampiyonluk zihniyetini temsil ediyor."
"Liderliğinin, tecrübesinin ve yeteneğinin bir sonraki şampiyonluğumuza doğru ilerlerken bize yardımcı olacağına inanıyoruz. Ayrıca Brandon ve Gradey'e teşekkür etmek; her gün takımımıza kattıkları çalışma disiplini, karakter ve basketbol kalitesi için minnettarlığımızı belirtmek istiyoruz."
Toronto, sosyal medyada da Leonard'ı Raptors formasıyla gösteren bir paylaşım yaparak buluşmayı, "O geri döndü" mesajıyla kutladı.
Takasın tamamlanması, NBA'in Leonard ve Clippers hakkında maaş sınırını aşmaya yönelik usulsüzlük iddiaları üzerine yürüttüğü ve 11 ay süren soruşturma nedeniyle gecikmişti.
Lig, soruşturmanın sonunda Clippers'ın beş birinci tur draft hakkını elinden almış ve organizasyona 30 milyon dolar para cezası vermişti. Leonard 700 bin dolar para cezasına çarptırılırken Dennis Robertson'ın NBA'deki ticari faaliyetlerde bulunması beş yıl süreyle yasaklanmıştı.
Leonard daha önce Toronto'da yalnızca bir sezon forma giymiş, buna karşın Raptors'ı 2019 yılında kulüp tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşımış ve Finaller MVP'si seçilmişti.
Daha sonra Clippers'a katılan Leonard, Los Angeles ekibiyle en büyük playoff başarısını 2021 yılında Batı Konferansı finallerine yükselerek yaşamıştı.
Leonard, Toronto'dan ayrılmasından yedi yıl sonra Raptors formasıyla ikinci dönemine başlayacak.