Seferi atıyor, Kayserispor kazanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor'u 7 haftada 7 gol atan Taulant Seferi sırtlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin 7. haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 yenerek averajla liderlik koltuğuna oturan Kayseri ekibinde, deneyimli golcü Seferi performansıyla göz dolduruyor.
Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin gol yollarında önemli rol oynayan Seferi, ligde geride kalan 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.
Sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı ekibin 2-0 yendiği Artı Değer Vanspor FK karşılaşmasında 2 gol atan Seferi, Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü atan Seferi, Turka Esenler Erokspor'u 3-0 yendikleri maçı da boş geçmeyerek 1 gol attı.
İstanbulspor maçında da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Seferi, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Böylece Seferi, Kayserispor'un ligde attığı 14 golün 7'sini kaydederken, Moreno 4, Benhur Keser 2, Florent Hasani ise 1 golle takımına katkı sağladı.
Bu sezon sarı-kırmızılı ekibin gol yollarında önemli rol oynayan Seferi, ligde geride kalan 7 maçta rakip fileleri 7 kez havalandırmayı başardı.
Sezonun ilk maçında sarı-kırmızılı ekibin 2-0 yendiği Artı Değer Vanspor FK karşılaşmasında 2 gol atan Seferi, Ekenler Beton Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçta takımının ikinci golünü kaydetti.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının tek golünü atan Seferi, Turka Esenler Erokspor'u 3-0 yendikleri maçı da boş geçmeyerek 1 gol attı.
İstanbulspor maçında da takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Seferi, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Böylece Seferi, Kayserispor'un ligde attığı 14 golün 7'sini kaydederken, Moreno 4, Benhur Keser 2, Florent Hasani ise 1 golle takımına katkı sağladı.