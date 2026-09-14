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Kayserispor, İstanbulspor'u gole boğdu!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 21:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kayserispor, İstanbulspor'u gole boğdu!
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Kayserispor ile İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede ev sahibi Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup ederek sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KAYSERİSPOR İLK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kayserispor, 25. dakikada Seferi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 34. dakikada Moreno ile farkı ikiye çıkardı. Moreno, ilk yarının son dakikalarında bir kez daha sahneye çıktı ve 44. dakikada kendisinin ikinci, Kayserispor'un üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarı Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

SEFERI SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Kayserispor, 83. dakikada Seferi'nin attığı golle skoru 4-0'a getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Kayserispor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Kayserispor, 7 maç sonunda 16 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. İstanbulspor ise 7 maç sonunda 2 puanda kaldı ve 19. sırada yer aldı.

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Dk. 81 Kayra Cihan), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 55 Hasani), Görkem Sağlam (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 55 Ensar Kemaloğlu), Seferi, Moreno (Dk. 74 Radu)

İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Dk. 38 Vefa Temel), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Abdullah Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 45 Mendy), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Berk Ali Nizam), Cham (Dk. 66 Njie), Ali Akman (Dk. 45 Iliev)

Goller: Dk. 25 ve Dk. 83 Seferi, Dk. 34 ve Dk. 43 Moreno (Metro Holding Kayserispor)

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