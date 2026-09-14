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Karşıyaka ile Petkimspor özel maçta rakip

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor 15 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka ile Petkimspor özel maçta rakip
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Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi İzmir temsilcileri Karşıyaka ile Aliağa Petkimspor 15 Eylül Salı günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak maç taraftara kapalı oynanacak.

Karşıyaka sezon öncesi ilk hazırlık maçında cumartesi günü evinde Mersin Spor'a 79-73 mağlup olmuştu. Petkimspor ise ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2026'da oynadığı iki maçı da kazandı.

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