Beşiktaş'ın gizli silahı Trossard! Avrupa'da zirveye koşuyor

Beşiktaş, yeni transferleri ve yeni hocasıyla bu sezon bambaşka bir kimliğe bürünmüş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vincenzo İtaliano yönetiminde taraftarlarını coşturan siyah beyazlılar hem lig hem de Avrupa'da adından söz ettiriyor.
GÖRÜNMEYEN KAHRAMAN
Takım içinde bir isim var ki, sessiz sedasız işini yapıyor, takımın bütün yükünü çekiyor ve galibiyetlerde 'görünmeyen kahraman' oluyor. Bu isim Leandro Trossard.
Sezon başında Arsenal'den alınan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla "Premier Lig" modunu açmış durumda. Tecrübeli yıldız rakiplerin sağını adeta felç ediyor.
EN FAZLA TOPLA BULUŞAN
Premier Lig ve Süper Lig'de toplam 244 maça çıkan Leandro Trossard; 5+ şut çektiği (6), rakip ceza sahasında topla 10+ kez buluştuğu (12) ve yüzde 80+ pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 89) ilk mücadeleyi Beşiktaş formasıyla Erzurumspor FK'ya karşı oynadı. Bu maçta toplam 96 kez topla buluşan Trossard, ne kadar istekli ve iştahlı olduğunu da göstermiş oldu.
Belçikalı yıldız, beş büyük lig dışında ELO puanına (Takımların ve oyuncuların güncel güç seviyesini sayısal olarak ölçen sistem) göre en iyi futbolcular sıralamasında 1.802 puanla ikinci sıraya çıktı.
TRİBÜNLERİN SEVGİLİSİ
Trossard, gösterişli ve şaşaalı istatistiklerin arkasına saklanmadan; doğru yerde durarak, oyunu açarak ve verilen görevi eksiksiz yaparak Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgilisi haline geldi.
GÖRÜNMEYEN KAHRAMAN
Takım içinde bir isim var ki, sessiz sedasız işini yapıyor, takımın bütün yükünü çekiyor ve galibiyetlerde 'görünmeyen kahraman' oluyor. Bu isim Leandro Trossard.
Sezon başında Arsenal'den alınan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla "Premier Lig" modunu açmış durumda. Tecrübeli yıldız rakiplerin sağını adeta felç ediyor.
EN FAZLA TOPLA BULUŞAN
Premier Lig ve Süper Lig'de toplam 244 maça çıkan Leandro Trossard; 5+ şut çektiği (6), rakip ceza sahasında topla 10+ kez buluştuğu (12) ve yüzde 80+ pas yüzdesi yakaladığı (yüzde 89) ilk mücadeleyi Beşiktaş formasıyla Erzurumspor FK'ya karşı oynadı. Bu maçta toplam 96 kez topla buluşan Trossard, ne kadar istekli ve iştahlı olduğunu da göstermiş oldu.
Belçikalı yıldız, beş büyük lig dışında ELO puanına (Takımların ve oyuncuların güncel güç seviyesini sayısal olarak ölçen sistem) göre en iyi futbolcular sıralamasında 1.802 puanla ikinci sıraya çıktı.
TRİBÜNLERİN SEVGİLİSİ
Trossard, gösterişli ve şaşaalı istatistiklerin arkasına saklanmadan; doğru yerde durarak, oyunu açarak ve verilen görevi eksiksiz yaparak Beşiktaş taraftarının kısa sürede sevgilisi haline geldi.