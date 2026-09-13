Karagümrük de Manisa da galibiyete hasret!

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karagümrük'ü öne geçiren golü 31. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Manisa FK, 71. dakikada Julien Anziani ile eşitliği sağladı.
Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça, Manisa'nın ise 5 maça çıktı. İki takımın da puanı 9 oldu.
Karagümrük, gelecek hafta Erokspor'a konuk olacak. Manisa ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Uğur Sarı, Azad İlhan
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Verde), Traore, Emre Akbaba, Cenk Tosun (Dk. 66 Tiagu Çukur), Pesic
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 87 Lemina), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 54 Fırat İnal), Toure, Benrahou (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Sylla
Goller: Dk. 31 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Anziani (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 79 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 90+2 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)
Bu sonuçla birlikte Karagümrük'ün galibiyet hasreti 4 maça, Manisa'nın ise 5 maça çıktı. İki takımın da puanı 9 oldu.
Karagümrük, gelecek hafta Erokspor'a konuk olacak. Manisa ise evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Abdullah Uğur Sarı, Azad İlhan
Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Robin Yalçın, Çağtay Kurukalıp, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Verde), Traore, Emre Akbaba, Cenk Tosun (Dk. 66 Tiagu Çukur), Pesic
Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum (Dk. 87 Lemina), Herelle, Ada İbik, Yasin Güreler (Dk. 54 Fırat İnal), Toure, Benrahou (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Atakan Çankaya, Anziani, Vargas (Dk. 87 Osman Kahraman), Sylla
Goller: Dk. 31 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük), Dk. 71 Anziani (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Atakan Çankaya, Dk. 79 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 90+2 Pesic (Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük)