Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Akyaka, 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 ülkeden 92 sporcunun katıldığı şampiyona, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Ödül töreni; Muğla Vali Yardımcısı Ali Edip Budan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ula Kaymakamı Murat Ekinci, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Uluslararası Uçurtma Sörfü Birliği (IKA) Başkanı Spyros Krotsis'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınlar Avrupa Klasmanı'nda birinci Lauriane Nolot (Fransa), ikinci Jessie Kampmann (Hollanda), üçüncü Elena Lengwiler (İsviçre) olurken, Erkekler Avrupa Klasmanı'nda Gian Stragiotti (İsviçre), Valentin Bontus (Avusturya) ve Riccardo Pianosi (İtalya) ilk 3'te yer aldı.
Formula Kite Avrupa Şampiyonası Muğla Akyaka'da sona erdi
Akyaka'da düzenlenen 2026 Formula Kite Avrupa Şampiyonası, 34 ülkeden 92 sporcunun katılımıyla tamamlandı.
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