Galatasaray'da Rafael Leao kararı!

Galatasaray'da yeni transfer Rafael Leao, taraftarların büyük bir heyecanla sahada görmek istediği bir isim. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı forma altında Başakşehir ve Sporting Lizbon deplasmanlarında sonradan oyuna girerek süre alan Portekizli futbolcu, bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcuyu henüz tam hazır olmadığı gerekçesiyle hemen sahaya sürmeyen teknik direktör Okan Buruk, yavaş yavaş takıma monte etmeyi tercih etti.
RAMS PARK'TA İLK KEZ
Şu ana kadar forma giydiği iki karşılaşmaya da deplasmana çıkan Leao, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kocaelispor önünde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan yıldız futbolcunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Forvette yine Barış Alper Yılmaz'ın ter dökmesi beklenirken, sezonun flaş isimlerinden birisi olan Yunus Akgün de sağ kanatta görev yapacak. 10 numaralı bölgede ise artık Aleksey Batrakov takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.
RAMS PARK'TA İLK KEZ
Şu ana kadar forma giydiği iki karşılaşmaya da deplasmana çıkan Leao, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kocaelispor önünde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan yıldız futbolcunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Forvette yine Barış Alper Yılmaz'ın ter dökmesi beklenirken, sezonun flaş isimlerinden birisi olan Yunus Akgün de sağ kanatta görev yapacak. 10 numaralı bölgede ise artık Aleksey Batrakov takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.