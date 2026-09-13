Galatasaray'da Rafael Leao kararı!

13 Eylül
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
13 Eylül
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
17:00
13 Eylül
Amed Sportif-Başakşehir
20:00
13 Eylül
Iğdır FK-Mardin 1969 Spor
17:00
13 Eylül
Sivasspor-Muğlaspor
17:00
13 Eylül
Karagümrük-Manisa FK
20:00
13 Eylül
Bursaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Eylül
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
13 Eylül
Elversberg-Bayern Munih
18:30
13 Eylül
Coventry City-Brighton
16:00
13 Eylül
M. United-M.City
18:30
13 Eylül
Celta Vigo-Malaga
15:00
13 Eylül
Levante-Barcelona
17:15
13 Eylül
Getafe-Deportivo
19:30
13 Eylül
Real Sociedad-Atletico Madrid
22:00
13 Eylül
Lecce-Monza
16:00
13 Eylül
SSC Napoli-Bologna
19:00
13 Eylül
Sassuolo-Juventus
21:45
13 Eylül
Lille-Troyes
16:00
13 Eylül
Le Mans-Lens
18:15
13 Eylül
Brest-PSG
21:45
13 Eylül
Excelsior-FC Utrecht
0-168'
13 Eylül
SC Heerenveen-Telstar
15:30
13 Eylül
PEC Zwolle-Feyenoord
17:45
13 Eylül
PSV Eindhoven-S. Rotterdam
21:00
13 Eylül
FC Heidenheim-Holstein Kiel
0-09'
13 Eylül
Karlsruher SC-Energie Cottbus
0-010'
13 Eylül
Osnabrück-Hertha Berlin
0-09'
13 Eylül
Club Brugge-Royal Antwerp
0-010'
13 Eylül
Genk-Gent
17:00
13 Eylül
Zulte Waregem-Sporting Charleroi
19:30
13 Eylül
RAAL La Louviere-Kortrijk
20:15
13 Eylül
Austria Wien-Austria Lustenau
15:30
13 Eylül
WSG Tirol-Hartberg
15:30
13 Eylül
Sturm Graz-LASK
18:00
13 Eylül
FC Zürich-FC Vaduz
15:00
13 Eylül
Lausanne-Servette
17:30
13 Eylül
FC Luzern-Basel
17:30
13 Eylül
Arouca-Santa Clara
20:00
13 Eylül
Benfica-Gil Vicente
20:00
13 Eylül
Famalicao-Sporting CP
22:30
13 Eylül
FK Akhmat-Dynamo Makhachkala
0-08'
13 Eylül
S. Moskova-FC Rostov
17:00
13 Eylül
FC Krasnodar-Akron Togliatti
19:30
13 Eylül
Sheffield United-Wolves
0-040'
13 Eylül
Avellino-Palermo
18:15
13 Eylül
Mantova-Sampdoria
18:15
13 Eylül
FC Volendam-FC Den Bosch
17:45
13 Eylül
Liefering-SKN St. Poelten
1-3
13 Eylül
AVS-Farense
0-076'
13 Eylül
Chaves-Feirense
16:00
13 Eylül
Amarante FC-Uniao de Leiria
17:30
13 Eylül
Sebat Gençlik -Şanlıurfaspor
15:30
13 Eylül
Ankaraspor-Erbaaspor
16:00
13 Eylül
Aksarayspor-Kastamonuspor
16:00
13 Eylül
İskenderunspor-Kırklarelispor
16:00
13 Eylül
Serik Belediyespor-İnegölspor
16:00
13 Eylül
Çorlu Spor 1947-Hatayspor
16:30
13 Eylül
Aliağa Futbol-Isparta 32 SK
16:30
13 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kutahyaspor
16:30
13 Eylül
12 Bingolspor-Ankaragücü
16:30
13 Eylül
24 Erzincanspor-Kahramanmaras Istiklalspor
18:00
13 Eylül
Mus Spor-Menemen Bld.
19:00
13 Eylül
52 Orduspor-1461 Trabzon
19:00
13 Eylül
Sakaryaspor-Adana 01 FK
19:00
13 Eylül
Lyngby-Soenderjyske
15:00
13 Eylül
Silkeborg-Viborg
15:00
13 Eylül
Randers FC-OB
17:00
13 Eylül
FC Nordsjaelland-AGF
19:00
13 Eylül
Viking-Kristiansund BK
15:30
13 Eylül
Start-Brann
18:00
13 Eylül
Hamarkameratene-Molde
18:00
13 Eylül
KFUM-Aalesund
18:00
13 Eylül
Fredrikstad-Sarpsborg 08
20:15

Galatasaray'da Rafael Leao kararı!

Galatasaray'ın yeni transferi sonunda ilk 11'e geçiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bugün oynanacak Kocaelispor maçında Rafael Leao'yu sahaya sürmeye hazırlanıyor

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 13 Eylül 2026 12:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Rafael Leao kararı!
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Galatasaray'da yeni transfer Rafael Leao, taraftarların büyük bir heyecanla sahada görmek istediği bir isim. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı forma altında Başakşehir ve Sporting Lizbon deplasmanlarında sonradan oyuna girerek süre alan Portekizli futbolcu, bugün oynanacak olan Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki futbolcuyu henüz tam hazır olmadığı gerekçesiyle hemen sahaya sürmeyen teknik direktör Okan Buruk, yavaş yavaş takıma monte etmeyi tercih etti.

RAMS PARK'TA İLK KEZ

Şu ana kadar forma giydiği iki karşılaşmaya da deplasmana çıkan Leao, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Kocaelispor önünde ilk kez taraftarının karşısına çıkacak olan yıldız futbolcunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Forvette yine Barış Alper Yılmaz'ın ter dökmesi beklenirken, sezonun flaş isimlerinden birisi olan Yunus Akgün de sağ kanatta görev yapacak. 10 numaralı bölgede ise artık Aleksey Batrakov takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu.  

 

 

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