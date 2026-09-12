12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-2
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
4-1
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
1-2
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
1-0
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-0
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-2
12 Eylül
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0-0

Bahadır Han Güngördü: "Şanssızlığımızı kırdık!"

Konyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından kaleci Bahadır Han Güngördü, takım olarak hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Eylül 2026 22:30
Fotoğraf: X.com
Bahadır Han Güngördü: 'Şanssızlığımızı kırdık!'
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Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Bahadır Han Güngördü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Bahadır Han Güngördü, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Güngördü, "Zor bir karşılaşma olacağını hafta başından beri biliyorduk. Sezona maalesef çok şanssız bir başlangıç yaptık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar, son dakikalarda yediğimiz goller... Ancak çok şükür, bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

"TAKIM OLARAK ORTAYA KOYDUĞUMUZ PERFORMANS DAHA DEĞERLİ"

Kalecilerin bireysel performansından ziyade takımın ortaya koyduğu mücadelenin daha önemli olduğunu vurgulayan Güngördü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kalecinin saha içindeki performansı elbette çok önemli ancak her şeyden önce takım olarak ortaya koyduğumuz performans çok daha değerli. Benim tek başıma göstereceğim performans hiçbir zaman galibiyet için yeterli olmaz."

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