Bahadır Han Güngördü: 'Şanssızlığımızı kırdık!'

Trendyol Süper Lig'de sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'da kaleci Bahadır Han Güngördü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "ŞANSSIZLIĞIMIZI KIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Bahadır Han Güngördü, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Güngördü, "Zor bir karşılaşma olacağını hafta başından beri biliyorduk. Sezona maalesef çok şanssız bir başlangıç yaptık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar, son dakikalarda yediğimiz goller... Ancak çok şükür, bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.
"TAKIM OLARAK ORTAYA KOYDUĞUMUZ PERFORMANS DAHA DEĞERLİ"
Kalecilerin bireysel performansından ziyade takımın ortaya koyduğu mücadelenin daha önemli olduğunu vurgulayan Güngördü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir kalecinin saha içindeki performansı elbette çok önemli ancak her şeyden önce takım olarak ortaya koyduğumuz performans çok daha değerli. Benim tek başıma göstereceğim performans hiçbir zaman galibiyet için yeterli olmaz."
Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Bahadır Han Güngördü, Trabzonspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade etti.
Güngördü, "Zor bir karşılaşma olacağını hafta başından beri biliyorduk. Sezona maalesef çok şanssız bir başlangıç yaptık ve istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Şanssızlıklar, kırmızı kartlar, son dakikalarda yediğimiz goller... Ancak çok şükür, bugün bu şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.
"TAKIM OLARAK ORTAYA KOYDUĞUMUZ PERFORMANS DAHA DEĞERLİ"
Kalecilerin bireysel performansından ziyade takımın ortaya koyduğu mücadelenin daha önemli olduğunu vurgulayan Güngördü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir kalecinin saha içindeki performansı elbette çok önemli ancak her şeyden önce takım olarak ortaya koyduğumuz performans çok daha değerli. Benim tek başıma göstereceğim performans hiçbir zaman galibiyet için yeterli olmaz."