12 Eylül
Samsunspor-Arca Çorum
1-5
12 Eylül
Konyaspor-Trabzonspor
1-0
12 Eylül
Eyüpspor-Rizespor
0-2
12 Eylül
Alanyaspor-Göztepe
2-2
12 Eylül
Boluspor-Pendikspor
1-1
12 Eylül
Vanspor FK-Keçiörengücü
1-1
12 Eylül
Ümraniye-Antalyaspor
1-2
12 Eylül
Bodrum FK-Batman Petrolspor
4-0
12 Eylül
Augsburg-Leverkusen
2-2
12 Eylül
B. Dortmund-Paderborn
3-0
12 Eylül
Freiburg-Mönchengladbach
5-0
12 Eylül
Hoffenheim-VfB Stuttgart
2-1
12 Eylül
Mainz 05-E. Frankfurt
1-3
12 Eylül
FC Köln-Werder Bremen
1-1
12 Eylül
Bournemouth-Brentford
2-2
12 Eylül
Aston Villa-N. Forest
1-2
12 Eylül
Chelsea-Hull City
2-2
12 Eylül
C.Palace-Ipswich Town
2-3
12 Eylül
Liverpool-Fulham
0-0
12 Eylül
Tottenham-Everton
0-0
12 Eylül
Sunderland-Arsenal
0-024'
12 Eylül
Racing Santander-Alaves
2-1
12 Eylül
Osasuna-Espanyol
0-2
12 Eylül
Athletic Bilbao-Elche
1-1
12 Eylül
Real Madrid-Rayo Vallecano
2-022'
12 Eylül
Genoa-Frosinone
1-1
12 Eylül
Lazio-AC Milan
2-2
12 Eylül
Atalanta-Cagliari
0-139'
12 Eylül
Strasbourg-AS Monaco
1-1
12 Eylül
Auxerre-Nice
0-039'
12 Eylül
Le Havre-Angers
0-039'
12 Eylül
Lorient-Toulouse
2-039'
12 Eylül
Paris FC-Lyon
0-040'

Özhan Pulat: "Çok acı verici bir mağlubiyet"

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 2-0'lık yenilginin kendisi adına çok acı verici olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Eylül 2026 20:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 22:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özhan Pulat: 'Çok acı verici bir mağlubiyet'
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Özhan Pulat, acı verici bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pulat, "Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. Biz kendi gerçeklerimizle doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla pozisyon üretmeye çalıştık. Geriye düşmemize rağmen planladığımız hücumları yaptık. Verilen ve geri alanın bir kırmızı kart pozisyonu var. İkinci pozisyonda kırmızı verildi ve 11'e 10'a dönüldü ve tüm riskleri aldık, tüm tuşlara bastık. Oyuncuları imkanlar dahilinde oyuna koyduk, her şeyi denedik ama bir yerden sonra iş beceri ve yeteneğe gidiyor." dedi.

Kontra atak golüyle 2-0 mağlup ayrıldıklarını anlatan Pulat, "Benim adıma çok acı verici bir skor. Burada 11'e 11 oyunda puan beklerken bu şartlarda mağlup olduk. Ligin çok daha başındayız. Şapkamızı önümüze koyup çözüm üretip hemen sahaya dönmeliyiz. Bunun için de çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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