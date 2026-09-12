En-Nesyri, Suudi Arabistan'ı sallıyor!

Fenerbahçe'den geçen sezonun ara transfer döneminde Al-Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'daki performansıyla dikkat çekiyor.
29 yaşındaki golcü, Al-Faisaly karşısında attığı iki golle takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL-FAISALY KARŞISINDA 2 GOL
En-Nesyri, Al-Faisaly karşılaşmasında 43. ve 59. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Faslı santrfor, bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. En-Nesyri, performansıyla Suudi Arabistan'da adından söz ettirmeye devam ediyor.
29 yaşındaki golcü, Al-Faisaly karşısında attığı iki golle takımının 3-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AL-FAISALY KARŞISINDA 2 GOL
En-Nesyri, Al-Faisaly karşılaşmasında 43. ve 59. dakikalarda fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
8 MAÇTA 5 GOLE KATKI
Faslı santrfor, bu sezon Al-Ittihad formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti. En-Nesyri, performansıyla Suudi Arabistan'da adından söz ettirmeye devam ediyor.