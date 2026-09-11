Schalke 04, Union Berlin'i farklı geçti!

Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin ile Schalke 04 karşı karşıya geldi.
An der Alten Försterei'de oynanan mücadelede Schalke 04, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puana uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SCHALKE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Schalke 04'ü öne geçiren gol 25. dakikada Robin Gosens'ten geldi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca devreye konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
AOUCHICHE FARKI İKİYE ÇIKARDI
Schalke 04, ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. 46. dakikada Adil Aouchiche'nin golüyle skor 2-0'a geldi.
SON DAKİKALARDA İKİ GOL
Union Berlin, 90+6. dakikada Tim Skarke'nin golüyle farkı bire indirdi ve umutlandı.
Schalke 04 ise karşılaşmanın 90+13. dakikasında Max Wöber'in kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
SCHALKE 4 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Schalke 04, Bundesliga'da 3 maç sonunda 4 puana yükseldi. Union Berlin ise 1 puanda kaldı.
An der Alten Försterei'de oynanan mücadelede Schalke 04, rakibini 3-1 mağlup ederek 3 puana uzandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SCHALKE İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Schalke 04'ü öne geçiren gol 25. dakikada Robin Gosens'ten geldi. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca devreye konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
AOUCHICHE FARKI İKİYE ÇIKARDI
Schalke 04, ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. 46. dakikada Adil Aouchiche'nin golüyle skor 2-0'a geldi.
SON DAKİKALARDA İKİ GOL
Union Berlin, 90+6. dakikada Tim Skarke'nin golüyle farkı bire indirdi ve umutlandı.
Schalke 04 ise karşılaşmanın 90+13. dakikasında Max Wöber'in kaydettiği golle skoru 3-1 yaptı ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
SCHALKE 4 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Schalke 04, Bundesliga'da 3 maç sonunda 4 puana yükseldi. Union Berlin ise 1 puanda kaldı.