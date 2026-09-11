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Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer ameliyat oldu

Kayserispor'da Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 19:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer ameliyat oldu
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Kayserispor'un genç savunma oyuncusu Fethi Özer, ameliyat oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor'a bu sezon Eyüpspor'dan transfer edilen Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu. Özer'in, sol diz içinde menisküs yırtığının olduğu belirlendi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "As başkanımız Tufan Koç, kulüp menajerimiz Seyit İçgül, teknik direktörümüz Atila Gerin ameliyat olan futbolcumuz Fethi Özeri'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

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