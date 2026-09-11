Kayserispor'un genç savunma oyuncusu Fethi Özer, ameliyat oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor'a bu sezon Eyüpspor'dan transfer edilen Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu. Özer'in, sol diz içinde menisküs yırtığının olduğu belirlendi. Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, "As başkanımız Tufan Koç, kulüp menajerimiz Seyit İçgül, teknik direktörümüz Atila Gerin ameliyat olan futbolcumuz Fethi Özeri'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.
Kayserispor'un savunma oyuncusu Fethi Özer ameliyat oldu
Kayserispor'da Fethi Özer, geçen hafta Esenler Erokspor karşılaşması hazırlıkları öncesi antrenmanda sakatlandı. 29 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu bugün kentteki özel bir hastanede ameliyat oldu.
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