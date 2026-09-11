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Fethiyespor, Ankara deplasmanında

Fethiyespor 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor, Ankara deplasmanında
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde 52 Orduspor'a 3-0 yenilip sezona kötü bir başlangıç yapan Fethiyespor 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hatice Aydin Duygu görev yapacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk maçta alınan yenilgiyi telafi edeceklerini belirterek, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. 2'nci hafta toparlanıp çıkışa geçeceğiz" dedi.

Ankara Demirspor ise sezonun ilk haftasında Ankara derbisinde deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etmişti.

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