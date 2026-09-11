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Galatasaray'da Rafael Leao hazırlığı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao'yu Kocaelispor maçında sahaya sürmeye hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:08
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Rafael Leao hazırlığı
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Süper Lig'de sezonun en flaş transferlerinden birisi olan Rafael Leao, Sporting deplasmanında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ HAFTADIR FORMA GİYİYOR

Milan'dan transferi öncesinde ufak bir sakatlık yaşadığı için henüz formuna kavuşamayan Portekizli oyuncu, iki haftadır forma giyiyor.

İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Okan Buruk, 27 yaşındaki dünya yıldızını yavaş yavaş takıma ısındırıyor. Leao'nun hafta sonunda oynanacak olan Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLECEK

Kanat bölgesinde istenen verimi alamayan teknik heyet Leao ile bu sorunu kökünden çözecek.



Galatasaray


Formasını aldıktan sonra takıma önemli bir ivme kazandırması beklenen Portekizli, gerekirse forvette de görev yapabiliyor.

Osimhen'in yokluğunda bu bölge için de önemli bir alternatif olan Leao, ligde rakipler kapandığı için kanatlarda daha fazla boşluk bulacağı için şimdilik kenarda görev yapacak. Bu haftadan itibaren Rafael Leao'nun ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

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