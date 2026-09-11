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11 Eylül
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Rennes-Marsilya
21:45
11 Eylül
Alkmaar-Willem
21:00
11 Eylül
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Beşiktaş'ta Italiano'dan Marsilya yasağı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, oyuncularından Marsilya maçını düşünmemelerini ve tamamen Erzurumspor karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 11 Eylül 2026 11:28
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Italiano'dan Marsilya yasağı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde oyuncularına net bir uyarıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin ikinci haftasında Alanya'ya mağlup olduktan sonra toparlanan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, ligin beşinci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.

YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU

Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti.

İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA ROTASYON





Italiano'nun, hafta içinde oynanacak Marsilya maçı nedeniyle Erzurumspor karşısında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Taylan Bulut'a, sol bekte Kassoum Ouattara'ya, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti'ye görev vermeyi planladığı aktarıldı.

Trossard'ın yerine kanatta İlhan Fakılı'nın, Vlahovic'in yerine ise Oh'un forma giymesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Agbadou, Taylan, Ndidi, Miretti, İlhan, Poku, Olaitan, Oh.

Erzurumspor: Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, M. Yumlu, Gerxhaliu, Orhan, Baiye, Owusu, M. Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.

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