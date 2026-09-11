Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya karşılaşması öncesinde oyuncularına net bir uyarıda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ligin ikinci haftasında Alanya'ya mağlup olduktan sonra toparlanan ve geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek moral bulan siyah-beyazlı ekip, ligin beşinci haftasında sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.
Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.
YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU
Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti.
İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.
ERZURUMSPOR MAÇINDA ROTASYON
Italiano'nun, hafta içinde oynanacak Marsilya maçı nedeniyle Erzurumspor karşısında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Taylan Bulut'a, sol bekte Kassoum Ouattara'ya, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti'ye görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Trossard'ın yerine kanatta İlhan Fakılı'nın, Vlahovic'in yerine ise Oh'un forma giymesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Agbadou, Taylan, Ndidi, Miretti, İlhan, Poku, Olaitan, Oh.
Erzurumspor: Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, M. Yumlu, Gerxhaliu, Orhan, Baiye, Owusu, M. Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.
Italiano, Marsilya maçının gündeme gelmesini istemezken oyuncularına, "Rakibimiz Marsilya değil, Erzurum. Her zaman ilk oynayacağımız maça odaklanın" mesajını verdi.
YOĞUN FİKSTÜR VURGUSU
Takımdaki herkesin her karşılaşmaya hazır olması gerektiğini belirten Italiano, sezon boyunca yoğun bir maç trafiğinin kendilerini beklediğini ifade etti.
İtalyan teknik adam, "Sezon boyunca yoğun bir fikstürümüz var. Bu yükü birlikte omuzlamalıyız. Ancak birlik olursak altından kalkabiliriz" dedi.
ERZURUMSPOR MAÇINDA ROTASYON
Italiano'nun, hafta içinde oynanacak Marsilya maçı nedeniyle Erzurumspor karşısında bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının sağ bekte Taylan Bulut'a, sol bekte Kassoum Ouattara'ya, orta sahada Wilfred Ndidi ile Fabio Miretti'ye görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Trossard'ın yerine kanatta İlhan Fakılı'nın, Vlahovic'in yerine ise Oh'un forma giymesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Nübel, Ouattara, Emirhan, Agbadou, Taylan, Ndidi, Miretti, İlhan, Poku, Olaitan, Oh.
Erzurumspor: Ertuğrul, Giorbelidze, Mujakic, M. Yumlu, Gerxhaliu, Orhan, Baiye, Owusu, M. Fettahoğlu, Rodriguez, Eren Tozlu.